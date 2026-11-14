Xuất khẩu ngũ cốc qua đường biển của Nga giảm 56% trong tháng 10/2026

Thu hoạch lúa mì tại Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu vận tải biển từ các nguồn trong ngành được công bố ngày 13/11, xuất khẩu ngũ cốc qua đường biển của Nga trong tháng 10/2026 đã giảm xuống 2,8 triệu tấn, tương đương mức giảm 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do các hoạt động vận chuyển qua các cảng phía Nam gần như bị đình trệ sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Một phần đáng kể lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga hiện đang được vận chuyển qua một tuyến đường mới thông qua các cảng ở Biển Baltic và cảng Murmansk ở Bắc Cực. Trong tháng 10/2026, xuất khẩu qua các cảng tại Biển Baltic và Bắc Cực tăng 800%, đạt 1,72 triệu tấn, trong khi lượng hàng vận chuyển qua các cảng ở Biển Đen giảm 94%, xuống 339.000 tấn.

Các công ty Nga đã chuyển đổi công năng của các cảng chuyên dụng cho phân bón, than đá và các loại hàng hóa khác tại khu vực Biển Baltic và Bắc Cực, bao gồm cảng Ust-Luga và Murmansk, để phục vụ xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, năng lực của các cảng này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm tại các cảng phía nam.

Dữ liệu cũng cho thấy, xuất khẩu qua các cảng ở khu vực Biển Caspi và Viễn Đông trong tháng 10/2026 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng hàng vận chuyển qua các cảng ở Biển Caspi tăng 113,5% lên 580.000 tấn và qua các cảng ở Viễn Đông tăng 158,8% lên 136.000 tấn.