Xuất khẩu LNG qua Hormuz phục hồi mạnh trong tháng 10

(Ảnh: Reuters)

Cụ thể, trong tháng 10, có 31 tàu chở LNG đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, trong đó 23 tàu nhận hàng tại Ras Laffan (Qatar) và 8 tàu nhận hàng tại đảo Das (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), theo dữ liệu của S&P Global Energy. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, thời điểm xung đột bắt đầu, đồng thời tăng đáng kể so với 23 tàu ghi nhận trong tháng 9.

Ông Eric Yep, chuyên gia phân tích cấp cao của S&P Global Energy, nhận định hoạt động vận chuyển LNG của UAE đã trở lại mức trước xung đột, trong khi Qatar hiện mới đạt hơn 30% mức lưu thông qua eo biển Hormuz so với thời điểm trước chiến sự. Diễn biến này cho thấy mức độ phục hồi giữa các quốc gia xuất khẩu LNG trong khu vực vẫn có sự khác biệt, trong đó hoạt động vận tải từ UAE đang có dấu hiệu ổn định hơn.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi tàu biển của Kpler cho thấy, có 42 lô hàng LNG được bốc lên tàu trong tháng 10, tăng so với 27 lô hàng trong tháng 9. Đáng chú ý, hoạt động bốc xếp tại cảng Ras Laffan trong tháng 10 đạt 35 lô hàng, với tổng khối lượng vượt 2,7 triệu tấn. Đây là mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức xuất khẩu gần 6,2 triệu tấn LNG của Qatar trong tháng 2, trước khi chiến sự gây gián đoạn hoạt động vận chuyển và xuất khẩu.

Dữ liệu của Kpler cũng ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý trong hoạt động vận chuyển LNG từ Qatar. Hai tàu chở LNG rời cảng Ras Laffan và đi qua eo biển Hormuz sau đó đã thực hiện hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu (STS) tại khu vực neo đậu ngoài khơi Sohar, Oman. Đây là hình thức chuyển hàng trực tiếp giữa hai tàu, cho phép LNG tiếp tục được vận chuyển đến các điểm đến khác mà không nhất thiết phải đưa hàng vào cảng trung chuyển trên bờ.

Cụ thể, tàu SC Prestige đã chuyển LNG sang tàu BW ENN Crystal Sky. Theo dữ liệu theo dõi hành trình, tàu BW ENN Crystal Sky hiện đang trên đường đến Hàn Quốc. Trong khi đó, tàu Al Mafyar đã chuyển lượng LNG trên tàu sang hai tàu Shandong Redwood và Ejnan. Cả hai tàu này sau đó đều vận chuyển hàng đến Pakistan.

Đối với UAE, hoạt động xuất khẩu LNG từ đảo Das duy trì ổn định trong tháng 10 với 7 lượt bốc hàng, không thay đổi so với tháng trước, theo dữ liệu của Kpler. Mặc dù số lượt bốc hàng chưa ghi nhận mức tăng so với tháng 9, nhưng việc duy trì hoạt động xuất khẩu cho thấy tuyến vận chuyển LNG từ khu vực này đang từng bước ổn định trở lại.

Nhìn chung, các số liệu trong tháng 10 cho thấy hoạt động vận chuyển và xuất khẩu LNG qua eo biển Hormuz đã có những dấu hiệu phục hồi sau thời gian chịu tác động của xung đột. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu từ Qatar vẫn chưa trở lại mức trước chiến sự. Diễn biến vận tải LNG trong những tháng tới sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh tại khu vực, cũng như khả năng duy trì hoạt động thông suốt của tuyến hàng hải Hormuz - một trong những hành lang vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.