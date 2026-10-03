Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2026 lần đầu tiên tiến sát mốc 60 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên hơn 434 tỷ USD. Đà tăng vẫn được duy trì, song tốc độ nhập khẩu cao hơn đáng kể đang khiến cán cân thương mại chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu.

Theo số liệu Cục Thống kê Bộ Tài chính, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2026 đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiến sát mốc 60 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tháng 9, khu vực này đạt kim ngạch xuất khẩu 49,94 tỷ USD, tăng 12,7% so với tháng trước và tăng 46,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,54 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng 8 nhưng vẫn tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 3/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ và tăng 17% so với quý 2.

Lũy kế 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu 434,30 tỷ USD hàng hóa, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 350,41 tỷ USD, tăng 29,4% và chiếm 80,7% tổng kim ngạch. Khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3%.

Quy mô xuất khẩu tiếp tục tập trung cao ở nhóm hàng công nghiệp chế biến. Nhóm này đạt 392,79 tỷ USD trong 9 tháng, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nông sản, lâm sản đạt 30 tỷ USD, chiếm 6,9%; thủy sản đạt 9,1 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,41 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Cục Thống kê ghi nhận 35 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 9 tháng, chiếm 94,3% tổng kim ngạch. Trong số này, có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, đóng góp 70,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cùng với đà tăng của xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu cũng tăng tốc mạnh trong tháng 9. Kim ngạch nhập khẩu đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước và tăng tới 45,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 45,07 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng 8 và tăng 54,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đạt 13,14 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ.

Nhờ xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu trong tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa đã xuất siêu 1,27 tỷ USD, chấm dứt chuỗi 9 tháng liên tiếp nhập siêu.

Tuy nhiên, kết quả của riêng tháng 9 chưa đủ để đảo chiều cán cân thương mại tính chung từ đầu năm. Sau 9 tháng, Việt Nam nhập khẩu 453,72 tỷ USD hàng hóa, tăng 36,7%, cao hơn đáng kể mức tăng 24,5% của xuất khẩu. Vì vậy, cán cân thương mại hàng hóa vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm hàng phục vụ sản xuất. Nhóm tư liệu sản xuất đạt 426,92 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 58,3%, nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Nhóm vật phẩm tiêu dùng đạt 26,8 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Trong 9 tháng, có 45 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó 6 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, chiếm 63,1%.

Tính chung xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch hàng hóa 9 tháng đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 338,18 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 167,85 tỷ USD và nhập khẩu 170,33 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 9 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 122,62 tỷ USD tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 36,06 tỷ USD, tăng 25,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,65 tỷ USD, tăng 85,9%; nhập siêu từ Trung Quốc 121,48 tỷ USD, tăng 43,0%; nhập siêu từ Hàn Quốc 43,75 tỷ USD, tăng 90,4%; nhập siêu từ ASEAN 15,49 tỷ USD, tăng 48,1%.

Diễn biến xuất nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất trong nước vẫn duy trì tăng trưởng, dù một số chỉ dấu cho thấy sức ép từ thị trường quốc tế đang gia tăng.

Theo S&P Global, PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 9/2026 đạt 51,9 điểm, giảm từ mức 53,3 điểm trong tháng 8 nhưng vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục cải thiện. Đây cũng là tháng thứ 15 liên tiếp ngành sản xuất duy trì xu hướng cải thiện.

Sản lượng tiếp tục tăng đáng kể, song tốc độ tăng đã chậm lại. Số lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng với tốc độ yếu nhất trong chuỗi tăng kéo dài 5 tháng. Đáng chú ý, đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ hai liên tiếp và ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.

Ở chiều chi phí, giá dầu và nhiên liệu tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông khiến chi phí đầu vào tiếp tục tăng. Trong khi đó, tốc độ tăng giá đầu ra chậm lại tháng thứ năm liên tiếp do áp lực cạnh tranh khiến doanh nghiệp khó chuyển toàn bộ chi phí gia tăng sang khách hàng.

Dù vậy, triển vọng sản xuất vẫn được đánh giá tích cực qua khảo sát doanh nghiệp. Kỳ vọng thị trường cải thiện và kế hoạch ra mắt sản phẩm mới giúp niềm tin kinh doanh trong tháng 9 đạt mức cao nhất kể từ tháng 2.