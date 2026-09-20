Xuất khẩu khởi sắc, doanh nghiệp Lâm Đồng ổn định sản xuất

Công nhân chế biến nhân hạt điều xuất khẩu ở xã Nam Thành, Lâm Đồng

Tính đến nay, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp xuất khẩu khu vực Đông Nam Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ lượng đơn đặt hàng dồi dào. Không chỉ duy trì đơn hàng đến hết năm 2026, nhiều doanh nghiệp đã sớm nhận đơn hàng sản xuất cho đến cuối năm 2027.

Chế biến thủy sản xuất khẩu ở phường Phước Hội, Lâm Đồng

Hoạt động ở lĩnh vực chế biến xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ở phường La Gi (Lâm Đồng), bà Nguyễn Thị Kim Châu, Công ty TNHH Hải sản Kim Châu cho biết, đến nay, doanh số xuất khẩu của công ty đã đạt 6 triệu USD, vượt doanh số cả năm 2025.

“Đến nay, chúng tôi đã nhận đơn hàng xuất khẩu cho cả năm tới. Nếu thời tiết thuận lợi, sản lượng khai thác của ngư dân đạt cao, nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu ổn định thì khả năng doanh số xuất khẩu các tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục tăng cao hơn so với năm trước”, bà Châu chia sẻ.

Công nhân đưa hàng thủy sản sau chế biến ở phường La Gi (Lâm Đồng) lên xe container chở đi xuất khẩu

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì đà tăng trưởng, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung cho toàn ngành.

Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng tốt, riêng thủy sản tăng 27,05% và may mặc tăng 16,59%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý III/2026 của Lâm Đồng ước đạt hơn 930 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Lũy kế, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước trên 2.560 triệu USD, đạt 71,32% kế hoạch năm và tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2026, thủy sản và các sản phẩm thủy sản của tỉnh Lâm Đồng ước đạt trên 20.000 tấn

Xuất khẩu hàng hóa khởi sắc không chỉ giúp hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tăng trưởng về doanh thu mà còn góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho công nhân lao động.

Làm việc tại Công ty TNHH May Nhà Bè Đức Linh (xã Đức Linh), chị Phạm Thị Ngân chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, nhờ đơn hàng của công ty nhiều nên hoạt động sản xuất của công nhân ở đây luôn được duy trì ổn định, không bị gián đoạn. Lương bình quân của tôi hơn 9 triệu đồng/tháng nên rất yên tâm làm việc”.

Nhiều doanh nghiệp may xuất khẩu khu vực Đông Nam Lâm Đồng hiện đã nhận được đơn hàng sản xuất năm 2027

Như vậy, sau 9 tháng quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển kinh tế cùng sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá.

Việc nhiều doanh nghiệp sản xuất sớm nhận được đơn hàng xuất khẩu cho cả năm 2027 là tín hiệu tích cực đối với sự tăng trưởng ổn định của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển, lao động việc làm được duy trì ổn định sẽ là tiền đề quan trọng để kinh tế tỉnh Lâm Đồng hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số” vào cuối năm 2026.