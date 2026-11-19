Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tăng trưởng tích cực. Ảnh: VPSA.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 25,3 nghìn tấn hồ tiêu, đạt 167,1 triệu USD, tăng 29% về lượng và 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt 241,9 nghìn tấn, kim ngạch 1,577 tỷ USD, tăng tương ứng 17,4% và 12,9%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 6.521 USD/tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng kim ngạch thấp hơn mức tăng sản lượng cho thấy giá bán bình quân đang tạo sức ép lên giá trị thu về của ngành hàng.

THỊ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT NAM TĂNG MẠNH TẠI HOA KỲ

Xét theo thị trường, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khá tại nhiều quốc gia. Trong 10 tháng năm 2026, lượng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 70%, Thái Lan tăng 52,7%, Hoa Kỳ tăng 28,1%, Ai Cập tăng 27,3%, Philippines tăng 19,8% và Hà Lan tăng 17,6%. Ngược lại, xuất khẩu sang UAE giảm 25,8%, Ấn Độ giảm 19%, Đức giảm 13,3% và Anh giảm 10,3%.

Diễn biến trái chiều cho thấy nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường chưa đồng đều, đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch bán hàng và đa dạng hóa khách hàng.

Ở chiều tích cực, số liệu thống kê thương mại Hoa Kỳ do Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổng hợp cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, nước này nhập khẩu 68,8 nghìn tấn hồ tiêu, trị giá 513,64 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, Việt Nam cung cấp 54,94 nghìn tấn, trị giá 412,21 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và 21,7% về trị giá.

Thị phần hồ tiêu Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng từ 69,42% năm 2025 lên 79,86% về lượng và từ 70,9% lên 80,25% về trị giá trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong khi nguồn cung từ Việt Nam tăng mạnh, nhập khẩu từ một số đối thủ cạnh tranh lại sụt giảm. Cụ thể, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia giảm 52,3%, Ấn Độ giảm 15,1% và Trung Quốc giảm 4,4%. Brazil là một trong những nguồn cung có tăng trưởng, nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn.

Một trong những lợi thế của hồ tiêu Việt Nam là giá bán cạnh tranh. Trong 9 tháng năm 2026, giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ đạt 7.503 USD/tấn, giảm nhẹ 0,9%. Trong khi đó, giá từ Indonesia tăng 17,8%, Trung Quốc tăng 5,4% và Brazil tăng 3,6%.

Sự ổn định về giá, khả năng cung ứng đơn hàng lớn và chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để duy trì vị thế này, ngành hồ tiêu phải đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc.

Cụ thể, tại EU, Quy định chống phá rừng (EUDR) đặt ra yêu cầu định vị địa lý đối với vùng sản xuất thuộc phạm vi điều chỉnh. Trong khi đó, các quy định về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và yêu cầu an toàn thực phẩm theo FSMA (Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm) của Hoa Kỳ buộc doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đây là thách thức không nhỏ, bởi vùng nguyên liệu hồ tiêu Việt Nam chủ yếu được tổ chức theo quy mô nông hộ nhỏ. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong thu thập tọa độ GPS, xây dựng mã vùng trồng và quản lý hồ sơ sản xuất. Chuỗi thu mua qua nhiều đại lý trung gian cũng khiến việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thiếu đồng bộ.

Để khắc phục, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với hợp tác xã và nông hộ, thống nhất quy trình canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào và số hóa dữ liệu vùng trồng. Việc kiểm soát dư lượng phải được thực hiện ngay từ đồng ruộng, thông qua hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tăng cường kiểm nghiệm và từng bước thay thế các hóa chất có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, chế biến sâu cần được ưu tiên nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Các sản phẩm tiêu trắng, tiêu xay, tiêu chế biến và sản phẩm theo yêu cầu riêng của từng thị trường sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng phân khúc khách hàng, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

GIÁ TIÊU TRONG NƯỚC VẪN ĐANG GIẢM

Trái ngược với đà tăng trưởng xuất khẩu, thị trường hồ tiêu nội địa đang diễn biến kém tích cực. Sáng 19/11/2026, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục giảm 1.000–2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống khoảng 132.000–133.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu ở mức 133.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 132.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu đạt 133.000 đồng/kg, trong khi TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức 133.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại một số quốc gia sản xuất lớn cũng có xu hướng giảm. Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia đang ở mức 6.770 USD/tấn, tiêu trắng Muntok đạt 9.245 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA đạt 9.100 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tại cảng TP. Hồ Chí Minh tương đối ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn và tiêu trắng đạt 8.450 USD/tấn.

Theo báo cáo hồ tiêu quý 3/2026 của Vietnambiz, xung đột kéo dài tại Trung Đông cùng nguồn cung dồi dào từ Brazil và Campuchia là những yếu tố khiến giá hồ tiêu Việt Nam không thể tăng trong quý vừa qua. Theo đó, giá tiêu đen bình quân đạt 137.333 đồng/kg, giảm 1,7% so với quý 2 và giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu trắng bình quân đạt 217.667 đồng/kg, giảm tương ứng 2,1% và 7,5%.

Nguồn cung từ Brazil đang tạo sức ép cạnh tranh đáng kể do quốc gia này liên tục chào bán với mức giá thấp hơn nhiều nước sản xuất khác. Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị và chi phí vận chuyển cũng tác động đến hoạt động giao dịch, khiến thị trường thiếu động lực tăng giá.

Dự báo trong năm 2026, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có thể giảm nhẹ, trong khi nhu cầu nhập khẩu được kỳ vọng tăng tại một số thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp và Thái Lan. Tuy nhiên, mức tăng nhập khẩu tại một số thị trường còn bao gồm hoạt động bổ sung tồn kho, chưa phản ánh đầy đủ mức tăng tiêu thụ thực tế.

Trong quý 4/2026, giá hồ tiêu được dự báo duy trì tương đối ổn định. Nhu cầu thu mua phục vụ các đơn hàng cuối năm có thể hỗ trợ giá trong nước, song nguồn cung cạnh tranh từ Brazil và Campuchia vẫn là yếu tố gây sức ép.