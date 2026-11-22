Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10.2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 67.143 tấn hạt điều, đạt kim ngạch khoảng 490,98 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 3,5%, trong khi trị giá tăng 4,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 609.856 tấn, thu về 4,33 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 3,2%, nhưng kim ngạch vẫn tăng 1,1%.

Diễn biến trái chiều giữa lượng và trị giá cho thấy giá trị thu về trên mỗi đơn vị hàng hóa xuất khẩu đã cải thiện. Giá xuất khẩu hạt điều bình quân trong 10 tháng đạt 7.107 USD/tấn, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là điểm đáng chú ý của ngành điều trong năm nay: Kim ngạch duy trì tăng trưởng dù khối lượng hàng xuất khẩu chưa đạt mức của cùng kỳ năm trước.

Xét theo thị trường, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai điểm đến lớn nhất của hạt điều Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trung Quốc đứng đầu với kim ngạch khoảng 1,082 tỉ USD, tương ứng 146.660 tấn. Hoa Kỳ xếp thứ hai, đạt 867 triệu USD với 126.587 tấn.