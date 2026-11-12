Xuất khẩu hàng hóa Lâm Đồng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cụm Công nghiệp Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026, Lâm Đồng đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Lâm Đồng tập trung phát triển là nâng cao chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) đáp ứng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tạo ra giá trị gia tăng, duy trì, mở rộng việc làm cho người dân các địa phương.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đang giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, 10 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 12,53% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là các ngành chế biến, chế tạo.

“Đối với sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Lâm Đồng trong 10 tháng đạt 5.436 triệu kWh, ước tăng 17,78% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh cho thấy nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt tăng lên, trong đó có nhu cầu của các nhà máy sản xuất công nghiệp mới đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là nhà máy điện phân nhôm”, ông Biện Tấn Tài phân tích.

Hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu mủ cao su ở Lâm Đồng tăng trưởng khá ở năm 2026 nhờ giá cao

Đối với các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh như cao su, may mặc, giày dép, hàng thuỷ sản, rau, củ, quả, cà phê… của Lâm Đồng trong năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khá ấn tượng. Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Lâm Đồng ước đạt 317 triệu USD, tăng 11,95% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phan Quang Cương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH May Nhà Bè Đức Linh, xã Đức Linh thông tin, đến thời điểm hiện tại, doanh số sản xuất xuất khẩu của đơn vị đã đạt 5,7 triệu USD, ước cả năm đạt 7,3 triệu USD, vượt chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch năm 2026 khoảng 25%.

Năm 2026 này, nhờ vượt doanh số so với kế hoạch nên dự kiến thu nhập của gần 1.000 công nhân trong công ty sẽ được tăng từ 10 - 15% so với năm 2025 và nộp ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng. Về nguồn hàng hiện có tại công ty đủ để sản xuất đến giữa năm 2027.

May xuất khẩu không chỉ đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu mà còn giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động ở Lâm Đồng

Từ đầu năm đến nay, hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân khu vực phía Đông Lâm Đồng tương đối thuận lợi, sản lượng khai thác tăng nên đã đáp ứng nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

Là đơn vị thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản lớn ở phường La Gi, bà Nguyễn Thị Kim Châu cho biết: “Đến nay, doanh số của doanh nghiệp đạt gần 9 triệu USD. Chúng tôi phấn đấu cả năm đạt trên 10 triệu USD. Nhờ sản lượng khai thác của ngư dân tăng, nguồn nguyên liệu dồi dào, doanh số xuất khẩu năm 2026 ước tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước”.

Hàng thủy sản xuất khẩu của Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026

Ước cả năm 2026, Lâm Đồng có 6/12 mặt hàng xuất khẩu đạt và vượt kế hoạch năm, gồm alumin và hydroxit nhôm ước đạt 105,3%; hàng thủy sản ước đạt 104,3%; rau, củ, trái cây các loại ước đạt 188,5%; hạt điều ước đạt 100,9%; cao su ước đạt 245,6%; hàng giày, dép các loại ước đạt 110%.

Kết quả tăng trưởng tích cực từ 6 sản phẩm trên đã góp phần bù đắp mức thiếu hụt kim ngạch của một số nhóm hàng chưa đạt kế hoạch, giúp Lâm Đồng hoàn thành 100% kế hoạch xuất khẩu hàng hóa cả năm 2026.

“Nhờ chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng nên tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2026 của Lâm Đồng ước đạt 3.590 triệu USD, tăng 11% so với năm 2025 và hoàn thành 100% kế hoạch năm", Phó Giám đốc Sở Công thương Biện Tấn Tài thông tin.

Công nhân vào làm việc tại nhà máy sản xuất giày, Cụm công nghiệp Nam Hà, xã Trà Tân, Lâm Đồng

Trong 2 tháng cuối năm 2026, thị trường hàng hóa bước vào cao điểm sản xuất, kinh doanh và mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây là thời điểm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Với đà phục hồi của sản xuất và xuất khẩu, hoạt động kinh tế những tháng cuối năm được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026.