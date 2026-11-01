Xuất khẩu Hàn Quốc tăng gần gấp đôi trong tháng 10 nhờ làn sóng đầu tư AI

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết với kim ngạch xuất khẩu liên tục duy trì trên mức 110 tỷ USD trong tháng 10, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang tiến rất gần đến mốc tổng kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt 1.000 tỷ USD ngay trong tháng 11, qua đó trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đạt được cột mốc này sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Đây là tốc độ tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1974.

Ông Kim Jung-kwan cho biết nhu cầu toàn cầu duy trì ở mức cao đối với chất bán dẫn, kết hợp với các khoản đầu tư liên tục của các tập đoàn công nghệ lớn vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đã tạo sức bật lớn cho tổng kim ngạch xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng tăng 36% lên 72,78 tỷ USD, mang lại thặng dư thương mại 42,5 tỷ USD.

Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu chất bán dẫn – trụ cột của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á – đã tăng vọt 259% lên 56,4 tỷ USD trong tháng 10. Bên cạnh đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tăng 80% đạt 6,92 tỷ USD, hóa dầu tăng 27,5% đạt 4 tỷ USD, mỹ phẩm tăng 57,5% đạt 1,44 tỷ USD nhờ nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trong khi xuất khẩu ô tô tăng 18,1% đạt 6,55 tỷ USD nhờ dòng xe hybrid chạy xăng được ưa chuộng.

Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt 133,6% đạt 26,98 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp vượt ngưỡng 20 tỷ USD. Kim ngạch sang Mỹ tăng 185,8% đạt 24,9 tỷ USD nhờ nhu cầu lớn đối với chip, máy tính và thiết bị điện phục vụ hạ tầng AI. Ngoài ra, xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 128% đạt 21,33 tỷ USD và sang EU tăng 56,4% đạt 8,1 tỷ USD.