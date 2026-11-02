Xuất khẩu Hàn Quốc lập đỉnh mới nhờ chất bán dẫn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2026 ghi nhận sự áp đảo của nhóm ngân hàng khi chiếm khoảng 82% tổng giá trị phát hành thành công. Tuy nhiên, lãi suất một số lô trái phiếu ngân hàng lên tới 9,9%/năm, trong khi áp lực đáo hạn ngày càng lớn, đặt ra bài toán cân đối nguồn vốn và chi phí huy động đối với cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp.