Xuất khẩu Hàn Quốc lập đỉnh mới nhờ chất bán dẫn
Đà phục hồi của thương mại Hàn Quốc đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ nhu cầu gia tăng đối với các mặt hàng công nghệ và công nghiệp chủ lực. Đáng chú ý, xuất khẩu của nước này liên tiếp ghi nhận những con số ấn tượng, đưa kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 900 tỷ USD, mở ra khả năng thiết lập kỷ lục mới ngay trong năm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xuat-khau-han-quoc-lap-dinh-moi-nho-chat-ban-dan-246261102170715151.htm