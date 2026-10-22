Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm gần 20% do căng thẳng Trung Đông

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Cụ thể, Thái Lan xuất khẩu 4,99 triệu tấn gạo trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, giảm 19,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu giảm 16,84%, xuống còn 2,96 tỷ USD. Tuy nhiên, giá bình quân gạo trắng loại 5% tấm trong tháng 9 đạt 482 USD/tấn, tăng 28,88% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Poonpong Naiyanapakorn cho biết, lượng gạo xuất khẩu sang Iraq giảm mạnh từ đầu năm do căng thẳng tại Trung Đông. Một phần hàng hóa vẫn được vận chuyển đến Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ, song khối lượng còn hạn chế vì chi phí vận tải tăng cao.

Đà giảm xuất khẩu được bù đắp một phần nhờ nhu cầu tăng từ Philippines và Malaysia. Hai nước này đang đẩy mạnh dự trữ gạo để ứng phó rủi ro từ hiện tượng El Niño và củng cố an ninh lương thực.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục gặp khó trong năm 2027 và có thể tạm thời đặt mục tiêu ở mức 7 triệu tấn. Mục tiêu chính thức sẽ được xem xét lại vào cuối năm nay, sau khi tham vấn các nhà xuất khẩu về triển vọng El Niño và diễn biến xung đột tại Trung Đông.