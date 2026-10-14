Xuất khẩu gạo: Kim ngạch giảm nhanh hơn sản lượng

Giá trị xuất khẩu bình quân giảm khoảng 5,93%

Theo số liệu được dẫn từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,36 triệu tấn gạo, đạt trị giá hơn 3,05 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 6,7%, còn kim ngạch giảm 12,3%.

Như vậy, mức giảm kim ngạch sâu hơn mức giảm về lượng 5,6 điểm phần trăm. Nếu tính theo tỷ lệ biến động của hai chỉ số, giá trị xuất khẩu bình quân mỗi tấn gạo giảm khoảng 5,93% so với cùng kỳ.

Với tổng lượng xuất khẩu 6,36 triệu tấn và kim ngạch hơn 3,05 tỉ USD, giá trị bình quân đạt khoảng 480 USD/tấn. Đây là mức bình quân tính từ tổng lượng và trị giá xuất khẩu, không phải giá bán áp dụng cho tất cả chủng loại gạo hoặc thị trường.

Diễn biến này cho thấy kim ngạch xuất khẩu giảm không chỉ gắn với việc lượng gạo xuất khẩu ít hơn, mà còn phản ánh sự suy giảm của giá trị tính trên mỗi tấn hàng. Tuy nhiên, số liệu tổng hợp chưa đủ để xác định mức giảm đến từ giá xuất khẩu của từng chủng loại hay sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm và thị trường.

Để làm rõ hơn diễn biến này, cần đối chiếu dữ liệu về giá xuất khẩu và cơ cấu thị trường, chủng loại gạo trong cùng kỳ. Đây cũng là cơ sở để đánh giá đầy đủ hơn những yếu tố tác động đến giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo tháng 9 giảm gần 20% về lượng

Riêng tháng 9.2026, Việt Nam xuất khẩu 433.778 tấn gạo, đạt trị giá 223,26 triệu USD. So với tháng 8.2026, lượng xuất khẩu giảm 19,5%, trong khi kim ngạch giảm 20,2%.

Cả hai chỉ số đều giảm mạnh so với tháng trước. Kim ngạch giảm nhanh hơn lượng khoảng 0,7 điểm phần trăm, tương ứng với mức giảm nhẹ của giá trị xuất khẩu bình quân mỗi tấn trong tháng.

Tuy nhiên, diễn biến một tháng chưa đủ để kết luận xu hướng xuất khẩu của cả năm. Cần theo dõi số liệu những tháng tiếp theo để xác định mức giảm trong tháng 9 có tiếp diễn hay không, đồng thời đánh giá biến động về giá trị bình quân trên cơ sở dữ liệu cập nhật.

Với kết quả 9 tháng, vấn đề đáng chú ý không chỉ là lượng gạo xuất khẩu giảm, mà còn là mức giảm sâu hơn của kim ngạch. Việc làm rõ diễn biến giá và cơ cấu xuất khẩu sẽ giúp nhận diện chính xác hơn những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

MẠNH LÊ