Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm gần 20% do căng thẳng tại Trung Đông

Một quầy bán gạo tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của nước này lại tăng. Theo thông báo của bộ trên, giá bình quân gạo trắng Thái Lan loại 5% tấm trong tháng 9 đạt 482 USD/tấn, tăng 28,88% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau cuộc họp với Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Poonpong Naiyanapakorn cho biết, lượng gạo xuất khẩu sang Iraq đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay do căng thẳng tại Trung Đông. Một phần gạo vẫn được vận chuyển đến Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ, song khối lượng còn hạn chế do chi phí vận tải tăng cao.

Sự gia tăng nhập khẩu từ Philippines và Malaysia đã phần nào bù đắp mức sụt giảm trên. Theo ông Poonpong, hai quốc gia này đang tăng cường dự trữ gạo nhằm ứng phó với những rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Niño, đồng thời củng cố an ninh lương thực.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức tương tự trong năm 2027. Theo đó, nước này có thể tạm thời giữ mục tiêu xuất khẩu gạo năm tới ở mức 7 triệu tấn. Mục tiêu chính thức sẽ được xem xét lại vào cuối năm nay sau khi cơ quan chức năng tham vấn các nhà xuất khẩu về diễn biến của hiện tượng El Niño và tình hình xung đột tại Trung Đông.