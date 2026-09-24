Xuất khẩu được hoàn thuế GTGT nếu số thuế đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng

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Cục Thuế vừa có văn bản trả lời Thuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo Cục Thuế, căn cứ Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, Nghị định 181/2025/NĐ-CP và Thông tư 69/2025/TT-BTC, về nguyên tắc, trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được xem xét hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 69/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính, trong đó số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (bao gồm tài sản cố định), dịch vụ kỳ trước chuyển sang và số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (bao gồm tài sản cố định), dịch vụ phát sinh trong kỳ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được tổng hợp để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Về cách thức kê khai các chỉ tiêu trên các mẫu biểu tờ khai thuế GTGT, Cục Thuế cho biết đã được hướng dẫn tại từng mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 81/2021/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2025/TT-BTC.