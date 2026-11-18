Hà Lan - thị trường chủ lực của ngành điều Việt Nam

Thông tin đến Báo Công Thương, bà Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, ngày 16/11, tại Amsterdam (Hà Lan), thương vụ đã phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức Hội thảo Kết nối giao thương ngành điều Việt Nam - Hà Lan.

Hội thảo quy tụ hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan chuyên nhập khẩu, chế biến, phân phối các loại hạt, cùng gần 20 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu điều Việt Nam. Đây là một hoạt động thuộc chuỗi Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia do Bộ Công Thương chỉ đạo.

Hội thảo Kết nối giao thương ngành điều Việt Nam - Hà Lan thu hút sự tham gia của hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan.

Chia sẻ trong tại hội thảo, bà Võ Thị Ngọc Diệp cho biết, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 15 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt 14,3 tỷ USD, tăng 29,3%; nhập khẩu từ Hà Lan đạt 732 triệu USD, tăng 10,2%. Việt Nam xuất siêu 13,54 tỷ USD sang thị trường này.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 15,505 tỷ USD tính đến hết tháng 10/2026. Chiều ngược lại, Việt Nam có 13 dự án đầu tư tại Hà Lan, tổng vốn đăng ký 136,7 triệu USD.

Bà Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan thông tin về tình hình xuất nhập khẩu nói chung giữa Việt Nam - Hà Lan.

Trong dòng chảy thương mại, điều là mặt hàng Việt Nam có vị thế rõ nhất tại thị trường Hà Lan nói riêng và EU nói chung. Tham tán thương mại Võ Thị Ngọc Diệp cho biết, Việt Nam giữ vị trí quốc gia chế biến, xuất khẩu nhân điều hàng đầu thế giới gần hai thập kỷ. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 800.000 tấn sản phẩm điều, kim ngạch khoảng 5,4 tỷ USD, tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, Hà Lan là thị trường nhập khẩu điều lớn thứ hai châu Âu. Số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy năm 2025, Hà Lan nhập khoảng 47.000 tấn nhân điều, trị giá 357 triệu USD, trong đó, Việt Nam chiếm khoảng 69% lượng nhập khẩu.

Bà Barbara Niemans, đại diện Hiệp hội Thương mại Hạt, Trái cây khô và các sản phẩm liên quan Hà Lan (NZV) cho biết, nếu tính theo giá trị, lượng điều Hà Lan nhập từ Việt Nam còn cao hơn. Giai đoạn 2022 - 2026, hạt điều Việt Nam chiếm trung bình 87,7% tổng giá trị nhập khẩu hạt điều của Hà Lan, cao nhất là 94,9% trong năm 2026. Phía Hà Lan khẳng định Việt Nam là nhà cung cấp hạt điều chủ lực của nước này. “Hà Lan còn là trung tâm logistics, phân phối để điều Việt Nam đi tiếp vào các nước EU. Giữ chỗ đứng ở Hà Lan là giữ một cửa ngõ lớn vào châu Âu”, bà Barbara Niemans nhận định.

Phát triển sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao

Tuy nhiên, số liệu của Hải quan Việt Nam lại cho thấy, 10 tháng năm 2026, xuất khẩu điều của Việt Nam sang Hà Lan chỉ đạt 300 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh này, thương vụ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường châu Âu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Đại diện VINACAS ông Đặng Hoàng Giang phát biểu tại hội thảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đại diện VINACAS, ông Đặng Hoàng Giang cho biết ngành điều Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch từ xuất khẩu nhân điều truyền thống sang phát triển các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao như điều rang, điều tẩm vị, sản phẩm ăn nhẹ, điều hữu cơ và các sản phẩm cao cấp. Đồng thời, hướng tới nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. “Châu Âu là một trong những thị trường chiến lược, trong đó Hà Lan đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhờ hệ thống cảng biển, kho vận và mạng lưới phân phối rộng khắp. Hiệp hội mong muốn tăng cường hợp tác với các nhà nhập khẩu, chế biến và phân phối Hà Lan trong việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, hợp tác công nghệ, logistics và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của EU”, ông Đặng Hoàng Giang thông tin.

Là một trong những doanh nghiệp thành công tại thị trường Hà Lan, ông On Dan Khuong, doanh nhân người Canada gốc Việt, đại diện Tập đoàn Dan-D Foods có trụ sở tại Canada cho biết, Dan-D Foods đã đầu tư phát triển hệ thống 8 nhà máy chế biến hạt điều tại Việt Nam.

Không chỉ sản xuất hạt điều nhân xuất khẩu, doanh nghiệp còn tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao như hạt điều rang muối, hạt điều tẩm gia vị (wasabi, tiêu, mật ong, nấm truffle), hạt điều phủ sô-cô-la, hỗn hợp hạt dinh dưỡng... Với quy trình sản xuất từ chế biến nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm, Dan On Foods là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu hạt điều thô, sơ chế sang phát triển sản phẩm chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của ngành điều Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đánh giá cao những định hướng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, đại diện NZV nhấn mạnh, quan hệ đối tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước phải dựa trên chất lượng ổn định, thông tin minh bạch, tuân thủ quy định EU về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Hai bên cũng cần phối hợp gỡ khó khăn khi phát sinh, hướng tới một chuỗi cung ứng hạt điều Việt Nam - Hà Lan ổn định, có sức chống chịu cao.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan tham gia kết nối doanh nghiệp (B2B) tìm cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan đã tham gia kết nối doanh nghiệp (B2B). Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, các dòng điều truyền thống lẫn chế biến sâu; doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu trực tiếp nguồn cung, chất lượng, khả năng đáp ứng đơn hàng. Theo thương vụ, mục tiêu là hợp tác lâu dài, không dừng ở mua bán nhân điều mà mở sang chế biến, đóng gói, sản phẩm mang nhãn hiệu riêng.

Bà Võ Thị Ngọc Diệp khẳng định, thời gian tới, thương vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp hai nước để kết nối, cung cấp thông tin thị trường. Với ngành điều, bài toán đã rõ hơn, giữ thị phần ở Hà Lan bằng sản phẩm chế biến sâu, chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, để từ cửa ngõ này đi sâu hơn vào châu Âu.

Tại hội thảo, thương vụ đã giới thiệu tới doanh nghiệp, hiệp hội Hà Lan về Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Viet Nam International Sourcing Expo 2027 (VIS 2027), dự kiến diễn ra ngày 10 tới 12/6/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh.