Xuất khẩu điện tử tăng trưởng 71% trong 10 tháng

Xuất khẩu điện tử, điện thoại vượt 207 tỷ USD sau 10 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), lũy kế 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại và linh kiện đạt 207,02 tỷ USD, chiếm 41,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước.

Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu 149,41 tỷ USD, tăng 71,0% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 25,68 tỷ USD, tăng 13,8% so với tháng trước và gấp khoảng 2,6 lần cùng kỳ năm 2025.

Đối với nhóm điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 57,61 tỷ USD, tăng 18,4%, chiếm 11,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng 10, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 5,84 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng giảm 5,4% so với tháng trước.

Ở chiều nhập khẩu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 215,25 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 74,4%; nhóm điện thoại và linh kiện đạt 9,26 tỷ USD, giảm 1,6%. Tính chung, hai nhóm hàng nhập khẩu 224,51 tỷ USD, tương ứng mức nhập siêu khoảng 17,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, cán cân thương mại của hai nhóm hàng đã cải thiện trong những tháng gần đây. Tháng 8, hai nhóm nhập siêu 3,72 tỷ USD; tháng 9 chuyển sang xuất siêu 0,34 tỷ USD và tháng 10 xuất siêu 4,10 tỷ USD. Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện thu hẹp mức nhập siêu từ 9,76 tỷ USD trong tháng 8 xuống còn 0,60 tỷ USD trong tháng 10. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2018.

Hoạt động sản xuất trong nước tiếp tục đóng góp vào kết quả xuất khẩu. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 12,4%, trong đó ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%. Sản lượng máy tính xách tay ước đạt 53,5 triệu chiếc, tăng 25,86%; máy tính bảng đạt 14,7 triệu chiếc, tăng 36,61%.