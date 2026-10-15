Xuất khẩu điện tử tăng 59,6%, chênh lệch 65,28 tỉ USD

Mỹ và Trung Quốc chiếm 55,7% xuất khẩu điện tử

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 123,66 tỉ USD, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, kim ngạch đạt 22,56 tỉ USD, tăng 42,3% so với tháng trước.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 45,67 tỉ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 23,23 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang hai thị trường đạt 68,90 tỉ USD, tương đương 55,7% tổng xuất khẩu nhóm hàng.

Hồng Kông và Hàn Quốc lần lượt đạt 12,87 tỉ USD và 7,25 tỉ USD. Tỉ trọng xuất khẩu lớn sang Mỹ và Trung Quốc cho thấy vai trò nổi bật của hai thị trường này.

Nhập khẩu điện tử cao hơn xuất khẩu hơn 65 tỉ USD

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 188,9 tỉ USD, cao hơn xuất khẩu 65,28 tỉ USD. Đây là chênh lệch của riêng nhóm hàng, không phải mức nhập siêu của toàn nền kinh tế.

Nhập khẩu có thể bao gồm linh kiện, thiết bị và đầu vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Vì vậy, chênh lệch trên chưa đủ để kết luận ngành điện tử kém hiệu quả hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nước ngoài.

Để đánh giá chất lượng tăng trưởng, cần làm rõ cơ cấu hàng nhập khẩu, tỉ lệ nội địa hóa và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Khả năng phát triển nguồn cung linh kiện trong nước và gia tăng giá trị tạo ra tại Việt Nam sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính bền vững của ngành.

MẠNH LÊ