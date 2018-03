Xuất khẩu điện thoại tăng vọt những tháng đầu năm

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2018, lượng xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng khá ấn tượng, trong khi đó, mặt hàng dầu thô và cà phê của Việt Nam lại giảm về giá trị.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 38,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng 2/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng 2/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 35,4% so với tháng 2/2018).

Với kết quả ước tính trên, trong 03 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 107,32 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% và nhập khẩu ước tính 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2018 ước tính thặng dư 800 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2018 đạt 1,3 tỷ USD.

Điểm qua các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 3/2018, có thể thấy xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng khá ấn tượng. Theo đó, ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 là 5 tỷ USD, tăng 47,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, đạt 12,33 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mặt hàng dệt may, ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 35% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, tăng 28% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng/2018 ước tính đạt hơn gần 6,29 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính đạt 1,2 tỷ USD, tăng 43,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 700 triệu USD, tăng 60,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,91 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu là 600 triệu USD, tăng 48,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,67 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 3/2018, hai mặt hàng là cà phê và dầu thô của Việt Nam có tăng về lượng nhưng lại giảm về giá trị. Cụ thể, trị giá xuất khẩu cà phê trong tháng 03/2018 ước tính là 180 nghìn tấn, tăng 38,6% so với tháng trước và trị giá là 347 triệu USD, tăng 38,1% % so với tháng trước. Lượng xuất khẩu cà phê trong 3 tháng/2018 ước đạt 510 triệu tấn với trị giá là 989 triệu USD, tăng 12,7% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu dầu thô trong tháng 03/2018 ước tính là 292 nghìn tấn, tăng nhẹ 1,4% và trị giá là 143 triệu USD, giảm 10,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2018 ước đạt 964 nghìn tấn, trị giá ước đạt 509 triệu USD, giảm 36,5% về lượng và giảm 21,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tiến Vinh