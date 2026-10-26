Xuất khẩu dịch vụ của Nga dự kiến tăng lên 59 tỷ USD vào năm 2030

Nga phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông và du lịch. Hình ảnh tại một triển lãm giao thông tại Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban Hợp tác quốc tế và Xuất khẩu thuộc Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga, ông Dmitry Nekrasov cho biết, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2025 của Nga đạt 46,3 tỷ USD, tăng 7,5% so mức năm 2024. Xu hướng tăng trưởng đang được duy trì và dự kiến ​​đạt 59 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng 5% mỗi năm.

Cũng theo ông Dmitry Nekrasov, dự báo tăng trưởng xuất khẩu chính đến từ dịch vụ du lịch và vận tải. Ông lưu ý rằng, ngành du lịch có thể tăng trưởng khoảng 8% mỗi năm nhờ sự phát triển của du lịch trong nước, thu hút sinh viên quốc tế và khách du lịch y tế.

Việc mở rộng xuất khẩu cũng sẽ phụ thuộc việc giải quyết các vấn đề liên quan thanh toán cho người nước ngoài.

"Cần mở rộng chính sách cấp visa, phát triển các giải pháp thanh toán an toàn cho người nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ kỹ thuật số để đẩy nhanh xuất khẩu dịch vụ của Nga", ông Dmitry Nekrasov nhận định.

Người đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ của Nga, cần các điều chỉnh: nới lỏng chính sách thị thực, thanh toán an toàn cho người nước ngoài, xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật số.

Xuất khẩu dịch vụ của Nga đã tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm hơn so thị trường toàn cầu và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu. Lĩnh vực kỹ thuật số vẫn là một trong những nguồn dự trữ tăng trưởng quan trọng. Dịch vụ kỹ thuật số chiếm khoảng 28% tổng xuất khẩu dịch vụ của Nga, so 55% trên toàn cầu.