Xuất khẩu địa phương tăng trưởng đột phá

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.

Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh đang được cải thiện rõ nét. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao, như kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt hơn 1.080 triệu USD, tăng hơn 5 lần; sản phẩm giấy tăng 155,9%; may mặc tăng 23,1%; sản phẩm gỗ tăng 28,6%.

Đáng chú ý, lợi thế về cơ khí chế tạo, công nghiệp truyền thống cùng tiềm năng chế biến sâu khoáng sản đang mở thêm dư địa phát triển cho hàng xuất khẩu địa phương.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu địa phương còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với khu vực FDI, tốc độ tăng trưởng hiện nay cho thấy doanh nghiệp trong tỉnh đang từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp địa phương kết nối với các tập đoàn FDI, tham gia cung ứng linh kiện, phụ tùng và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việc tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh.