Xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt hơn 30,3 tỉ USD sau 9 tháng
Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam đạt hơn 30,3 tỉ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù tiếp tục duy trì quy mô xuất khẩu lớn, tốc độ tăng trưởng của ngành còn khiêm tốn, đặt ra yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/xuat-khau-det-may-viet-nam-dat-hon-303-ti-usd-sau-9-thang-280067.html