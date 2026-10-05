Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Tuy nhiên, tình hình an ninh trên tuyến đường này vẫn đáng lo ngại. Công ty tình báo hàng hải Marisks cho biết có ít nhất 7 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz. Một tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) của Kuwait (Cô-oét) cũng bị trúng một vật thể không xác định vào ngày 1/10 gây cháy trên tàu, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và được sơ tán.

Marisks cảnh báo nguy cơ đối với các tàu thương mại đang gia tăng khi lượng tàu qua lại ngày càng nhiều. Công ty này cho biết tình hình an ninh trên tuyến hàng hải này vẫn khó lường, do đó các tàu qua lại cần đặc biệt thận trọng.