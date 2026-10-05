Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.
Tuy nhiên, tình hình an ninh trên tuyến đường này vẫn đáng lo ngại. Công ty tình báo hàng hải Marisks cho biết có ít nhất 7 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz. Một tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) của Kuwait (Cô-oét) cũng bị trúng một vật thể không xác định vào ngày 1/10 gây cháy trên tàu, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và được sơ tán.
Marisks cảnh báo nguy cơ đối với các tàu thương mại đang gia tăng khi lượng tàu qua lại ngày càng nhiều. Công ty này cho biết tình hình an ninh trên tuyến hàng hải này vẫn khó lường, do đó các tàu qua lại cần đặc biệt thận trọng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xuat-khau-dau-trung-dong-tang-manh-bat-chap-rui-ro-hang-hai-post1391563.html