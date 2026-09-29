Xuất khẩu dầu Trung Đông đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2026

Một cơ sở lọc dầu tại Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong tháng 9/2026, xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất dầu chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu cuối tháng 2/2026.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, đà phục hồi này chủ yếu nhờ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất đẩy mạnh xuất khẩu.

Xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz cũng phục hồi, dự kiến đạt khoảng 9,719 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2026. Saudi Arabia đã chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi các cuộc tấn công làm hư hại đường ống Đông Tây.

Saudi Arabia dự kiến xuất khoảng 5,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2026, tăng mạnh so với mức 2,446 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2026. Riêng lượng dầu xuất qua cảng Ras Tanura tăng từ 929.000 thùng/ngày trong tháng 8/2026 lên khoảng 3,25 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn thấp hơn mức 6,411 triệu thùng/ngày hồi tháng 2 vừa qua.

Theo Kpler, 19 tàu chở dầu thô siêu lớn, mỗi tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu của Saudi Arabia, đã rời eo biển Hormuz trong tuần trước.

Tuy đã phục hồi, xuất khẩu dầu của các nước trong khu vực vẫn thấp hơn khoảng 3,2 triệu thùng/ngày so với mức 19,513 triệu thùng/ngày hồi tháng 2.

Theo Kpler, xuất khẩu dầu thô của Trung Đông hiện mới đạt chưa đến 80% mức trước khi xảy ra xung đột./.