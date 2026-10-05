Xuất khẩu dầu thô Trung Đông phục hồi, vượt mức trước xung đột

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Xuất khẩu dầu thô từ khu vực này vượt mức trước chiến tranh vào ngày 24/9 và trong các ngày 27-29/9, đạt khoảng 19,5-22,5 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu sơ bộ của công ty theo dõi tàu biển Kpler. Trước khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu, xuất khẩu dầu thô của khu vực này đạt trung bình 18 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2 năm nay.

Dữ liệu cho thấy mức trung bình 7 ngày đối với xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đạt 18,5 triệu thùng/ngày vào ngày 1/10. Con số này bao gồm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ, xuất khẩu từ các cảng dầu và hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác tại vịnh Oman.

Tổng lượng dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất và chất lỏng không phải khí tự nhiên đạt trung bình 22,4 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 30/9, theo dữ liệu của Kpler.

Số chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz cũng tăng trong tháng 9 lên mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 2. Các số liệu này không bao gồm những tàu có thể đã đi qua eo biển trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị phát hiện.

Trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, eo biển Hormuz thường có khoảng 125 tàu thương mại lớn đi qua mỗi ngày, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở khí, tàu chở hàng rời và tàu container. Tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG hằng ngày của thế giới.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu vẫn tiếp diễn tại và xung quanh eo biển Hormuz, với ít nhất 7 vụ việc được ghi nhận, theo báo cáo hôm 3/10 của công ty tình báo hàng hải Marisks.

Marisks cho biết tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) Kazimah III được cho là đã bị một vật thể chưa xác định tấn công vào ngày 1/10 khi đang hoạt động tại eo biển, khiến đám cháy bùng phát trên tàu.

“Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn và sau đó đã được sơ tán khỏi tàu”, Marisks cho biết. Theo dữ liệu của Kpler, Kazimah III được nhìn thấy lần cuối khi đang dỡ 2 triệu thùng dầu thô của Kuwait tại cảng Ras Markaz, trên bờ biển Oman, vào ngày 17/9.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã ghi nhận ít nhất một vụ tấn công mỗi ngày tại eo biển Hormuz hoặc vịnh Aden kể từ ngày 2/10.

Marisks nhận định các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đang phải đối mặt với “mối đe dọa mang tính bạo lực ở mức cao và ngày càng khó lường”, trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền gần đây tăng mạnh.