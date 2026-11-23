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Số liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong tháng 10 đạt 47,53 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2013. Mức này vượt kỷ lục 46,44 triệu thùng/ngày thiết lập vào tháng 9/2025. Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu dầu vẫn duy trì trên 40 triệu thùng/ngày.

Kỷ lục trên được xác lập khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gặp nhiều trở ngại do xung đột quân sự kéo dài giữa Mỹ và Iran. Hồi tháng 5, nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh thắt chặt do cuộc khủng hoảng ở tuyến đường biển huyết mạch này đã khiến lượng xuất khẩu dầu thô toàn cầu giảm xuống còn 36,69 triệu thùng/ngày.

Theo dữ liệu từ Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 3 giảm gần 90%, xuống còn 1,8 triệu thùng/ngày, từ mức 16 triệu thùng/ngày của tháng 2. Từ tháng 9, nguồn cung từ Trung Đông phục hồi nhanh. Các cảng nằm ngoài eo biển Hormuz, như ngoài khơi Oman và ở Biển Đỏ, tăng mạnh xuất khẩu. Ngày càng nhiều tàu cũng đi qua eo biển trong tình trạng tắt hệ thống nhận dạng để tránh bị Iran tấn công.

Dữ liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh, không tính Iran, đã trở lại mức trước chiến tranh, với ít nhất 16,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Khoảng 40% lượng dầu này đi vòng qua eo biển Hormuz, chủ yếu qua các đường ống của Saudi Arabia và UAE.

Bên ngoài Trung Đông, xuất khẩu từ nhiều khu vực khác cũng tăng đáng kể. So với tháng 2, thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, xuất khẩu trong tháng 10 từ Nam Mỹ tăng 24%, Bắc Phi tăng 23% và Bắc Mỹ tăng 7%.

Trong giai đoạn tháng 4-6, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó có lượng dầu lấy từ kho dự trữ, để bù đắp phần nguồn cung sụt giảm từ Trung Đông. Các nước khác ở châu Mỹ cũng tăng cung ứng cho những khách hàng đang tìm nguồn dầu thay thế.

Canada duy trì xuất khẩu ở mức cao kể từ khi lập kỷ lục vào tháng 4. Nhờ một đường ống hoàn thành năm 2024, dầu thô từ khu vực miền núi của nước này được vận chuyển ra bờ Thái Bình Dương, giúp rút ngắn quãng đường và tăng xuất khẩu sang châu Á.

Trong khi đó, Argentina cũng nhiều lần phá kỷ lục về khối lượng xuất khẩu dầu trong năm nay. Còn Brazil, nơi sản lượng từ các mỏ dầu ngoài khơi tăng trong những năm gần đây, liên tục nâng khối lượng xuất khẩu kể từ đầu năm 2025 và trở thành nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 5 thế giới trong tháng 10.

Đồ họa: Nikkei Asia

"Nguồn cung dầu thô đã phục hồi đến mức thị trường có thể rơi vào tình trạng dư cung nếu nhu cầu không hồi phục. Hiện nhu cầu đang bị kìm hãm do giá tăng vọt", ông Xavier Tang, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty nghiên cứu Vortexa, nhận định với tờ báo Nikkei Asia.

Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho thấy trong tháng 10, nguồn cung dầu toàn cầu vượt nhu cầu gần 2 triệu thùng/ngày, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra. IEA dự báo trong quý 4/2026, nguồn cung trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn nhu cầu dự kiến 1,7 triệu thùng/ngày. Cơ quan này cho biết lượng dầu tồn kho quan sát được tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, lần tăng theo tháng đầu tiên kể từ tháng 6.

Dù xuất khẩu lập kỷ lục và giá dầu đã giảm mạnh so với đỉnh, mặt bằng giá vẫn chưa trở lại mức bình thường do chi phí vận chuyển tăng cao.

Trên thị trường, giá hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn giao gần nhất - chuẩn tham chiếu quốc tế - chốt phiên thứ Sáu (20/11) ở mức 92,57 USD/thùng, giảm khoảng 3,4% so với một tuần trước đó. Mức này thấp hơn khoảng 27% so với đỉnh hơn 126 USD/thùng, ghi nhận trong phiên ngày 30/4 sau khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra.

Giá giao ngay dầu Brent Biển Bắc, vốn từng tăng vọt và cao hơn giá hợp đồng tương lai do nguồn cung thắt chặt, đã giảm mạnh từ cuối tháng 10 và hiện ngang bằng giá hợp đồng tương lai.

Dù vậy, chi phí mua dầu thô vẫn ở mức cao, do phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu và quãng đường vận chuyển kéo dài khi phải đi vòng qua eo biển Hormuz.