Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz bị đình trệ

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI dẫn thông tin từ các công ty phân tích thị trường năng lượng và vận tải biển cho biết, doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm về con số 0 vào giữa tháng 12/2026, khi các chuyến hàng cuối cùng được giao đến khách hàng và các khoản thanh toán cạn dần.

Theo công ty phân tích thị trường Vortexa có trụ sở tại London, lượng dầu thô Iran vận chuyển qua Hormuz đã giảm từ hơn 2 triệu thùng/ngày trước chiến tranh xuống con số 0 kể từ tháng 9. Khoảng 20 tàu chở dầu đã hoàn tất việc dỡ hàng sau khi rời khu vực bên ngoài eo biển vào thời điểm lệnh phong tỏa bắt đầu, nhưng hiện phải neo ngoài khơi Sri Lanka trong tình trạng rỗng, chưa thể quay lại Iran để nhận dầu mới.

Trong những tuần gần đây, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua Hormuz gia tăng. Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Anh ghi nhận thêm các vụ việc vào cuối tuần qua. Gián đoạn tại đây khiến xuất khẩu và nguồn thu chính phủ của một số nước Trung Đông, trong đó có Kuwait và Iraq, sụt giảm. Ngược lại, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman có thêm doanh thu nhờ khả năng xuất khẩu dầu qua các tuyến không phụ thuộc eo biển.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Iran sản xuất trung bình 1,9 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9, giảm mạnh so với mức 3,6 triệu thùng/ngày hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Iran sẽ suy giảm 7,6% trong năm 2026. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran phát biểu tại cuộc họp của IMF ở Bangkok tuần trước rằng những tuyên bố của Mỹ về nguy cơ kinh tế Iran sụp đổ chỉ là ảo tưởng.

Ngoài dầu thô, Iran vẫn xuất khẩu một phần khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhưng lượng xuất khẩu trong tháng 9 giảm 48% so với tháng trước, xuống còn 92.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ ít nhất tháng 1/2023. Trong 10 ngày đầu tháng 10, con số này tiếp tục giảm xuống khoảng 40.000 thùng/ngày. Phần lớn các lô hàng được chuyển tới Trung Quốc và Ấn Độ, dường như theo các hợp đồng ký trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, thay vì các giao dịch mới.