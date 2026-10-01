Xuất khẩu dầu của vùng Vịnh chạm ngưỡng trước căng thẳng Mỹ - Iran

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Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên cuối cùng của tháng 9, đáng nói, sự sụt giảm của thị trường diễn ra ngay cả sau khi số liệu công bố cho thấy lạm phát chững lại trong tháng vừa qua.

Chỉ số chính của thị trường giảm điểm. Chỉ số như vậy đã để mất thành quả tăng điểm trước đó trong phiên và đóng cửa ở mốc 7.651,54 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số S&P 500 tăng 0,7%.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,24% lên 26.861,06 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 0,86% tương đương 443,87 điểm xuống 50.906,05 điểm.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong 1 tháng qua - Nguồn: Google Finance

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng tháng 8 tăng 3,4%, thấp hơn so với mốc 3,7% của tháng liền trước đó. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones trước đó đã tính toán rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức khoảng 3,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi (PCE), không tính đến giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3%, giảm so với mức tăng 3,3% của tháng liền trước và cũng thấp hơn so với tính toán của các chuyên gia kinh tế.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng trong ngày giao dịch lên mức 5,298%. Lợi suất trái phiếu này trong phiên đã có lúc vượt mốc 5,3%. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ trong phiên gần nhất tăng gần 5 điểm cơ bản lên 5,642%.

Nói về các diễn biến mới nhất liên quan lạm phát Mỹ, giám đốc bộ phận chiến lược đầu tư tại U.S. Bank Asset Management Group, ông Rob Haworth, phân tích: “Tôi không thấy rằng kỳ vọng lạm phát đang giảm đi. Chúng ta đã đón nhận báo cáo khá nóng về tăng trưởng GDP quý 2 của khu vực Atlanta”.

Thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm, dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu. Thống kê về số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 84.000 trong tháng 9, chỉ bằng nửa so với thống kê của tháng 8 (điều chỉnh theo yếu tố thời điểm).

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tạm thời hạ nhiệt. Kết quả khảo sát của CME Fed Watch mới nhất cho thấy khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng tới hiện đang ở mức khoảng 35%, giảm đáng kể so với chỉ vài ngày trước đó. Dù vậy, thị trường vẫn tin chắc chắn vào khả năng sẽ có thêm đợt nâng lãi suất vào tháng 12 dù rằng số liệu lạm phát mới công bố không cao.

Đóng cửa tháng 9, chỉ số S&P 500 hạ 0,5%; chỉ số Dow Jones hạ 4,3%; chỉ số Nasdaq tăng 1,9%. Trong quý 3, chỉ số S&P 500 tăng 2%; chỉ số Nasdaq tăng 2,5% còn chỉ số Dow Jones hạ 2,7%.

CUNG DẦU VÙNG VỊNH TĂNG MẠNH

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và khép lại tháng tăng giá trong bối cảnh đối thoại Mỹ - Iran tạm thời chưa có diễn biến mới, nguồn cung của phía Mỹ hiện đang đương đầu với nhiều hạn chế.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu Brent trên thị trường London giao hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tăng khoảng 1% và đóng cửa ở mốc 103,53USD/thùng.Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 1% lên 90,42USD/thùng. Trong tháng 9, giá dầu Brent tăng hơn 14% còn giá dầu WTI tăng hơn 5%.

Theo CNBC cập nhật nguồn tin từ đoàn đàm phán, các nỗ lực ngoại giao của Tehran và Washington sẽ có thể mang đến bước ngoặt.

Trong các phát biểu công khai, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bác bỏ thông tin về việc các quan chức Mỹ sẵn sàng từ bỏ biện pháp trừng phạt Iran và ngưng đóng băng tiền của Iran nhằm đổi lấy việc Tehran ngừng phát triển chương trình hạt nhân.

Trong ngày thứ Ba, Saudi Arabia đã nối lại việc vận chuyển dầu thông qua cảng Yanbu tại khu vực Biển Đỏ. Trước đó, Saudi Arabia đã khởi động lại việc vận chuyển dầu thông qua tuyến đường ống Đông – Tây.

Goldman Sachs ước tính tổng lượng xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh hiện đã khôi phục lên ngưỡng 23,2 triệu thùng dầu/ngày trong tuần qua, tương đương với ngưỡng trung bình của năm 2025. Chỉ riêng trong tháng 9, xuất khẩu dầu của nhóm nước vùng Vịnh đã tăng gấp đôi.