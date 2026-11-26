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Những dịch chuyển này được dự báo sẽ định hình trạng thái của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong năm 2027 và có thể là cả những năm tiếp theo.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, từ đầu năm nay, xuất khẩu dầu của Nga đạt trung bình 3,65 triệu thùng mỗi ngày, mức trung bình hàng năm cao nhất kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Trong bốn tuần tính đến ngày 22/11, nguồn cung dầu thô Nga ra nước ngoài đã giảm nhẹ xuống còn 3,92 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn 30.000 thùng mỗi ngày so với kỳ 4 tuần kết thúc vào ngày 15/11.

Sự gia tăng xuất khẩu dầu từ Nga, cộng hưởng với sự phục hồi nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh, đã khiến nhiều chuyên gia phân tích thị trường - bao gồm các tổ chức như Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. và Sanford C. Bernstein - dự báo về sự trở lại của tình trạng dư thừa dầu toàn cầu.

Kỳ vọng này đã khiến giá dầu giảm mạnh trong thời gian gần đây. Tính đến phiên ngày 25/11, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã giảm gần 1/4 so với mức cao ghi nhận vào cuối tháng 10.

Vào ngày 29/11, các bộ trưởng dầu lửa thuộc nhóm OPEC+, dẫn đầu là Nga và Saudi Arabia, dự kiến sẽ tiến hành các cuộc thảo luận nhằm thiết lập mục tiêu sản lượng sơ bộ cho năm 2027. Các hạn mức này sẽ được tính toán dựa trên những cột mốc cơ sở mới, thông qua việc sử dụng các đánh giá khách quan từ bên thứ ba về năng lực sản xuất bền vững của từng quốc gia.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Sự gia tăng trong hoạt động xuất khẩu dầu của Nga năm nay diễn ra bất chấp những khó khăn mà nước này gặp phải trong việc nâng sản lượng theo các mục tiêu của OPEC+. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã buộc nước này phải chuyển hướng lượng dầu thô không thể xử lý trong nước sang xuất khẩu, từ đó làm tăng khối lượng dầu bán ra nước ngoài.

Mỗi khi các cuộc tấn công từ phía Ukraine tạm lắng, Nga có cơ hội thực hiện công tác sửa chữa, giúp khôi phục năng lực lọc dầu, qua đó tăng lượng dầu thô sử dụng cho các nhà máy lọc dầu trong nước và giảm bớt lượng dầu thô xuất khẩu.

Theo Bloomberg, từ đầu tháng đến ngày 24/11, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào 15 nhà máy lọc dầu của Nga. Dựa trên các tính toán của Bloomberg và dữ liệu của Chính phủ Nga, tổng công suất thiết kế của các nhà máy này là hơn 3,6 triệu thùng mỗi ngày, chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga. Sau đó, có thêm hai nhà máy lọc dầu nữa cũng đã bị tấn công.

Theo dữ liệu theo dõi vận tải biển, trong tuần kết thúc vào ngày 22/11, khoảng 35 tàu chở dầu đã tiếp nhận 26,17 triệu thùng dầu Nga. Trong tuần trước đó, 31 triệu thùng dầu đã được tải lên 40 tàu.

Như vậy, nguồn cung dầu từ Nga giảm 700.000 thùng/ngày xuống còn bình quân 3,74 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 22/11, xóa bỏ phần lớn mức tăng ghi nhận trong tuần trước đó.

Khối lượng nguồn cung dầu Nga hàng tuần có thể biến động do ảnh hưởng từ thời tiết, công tác bảo trì, các lệnh trừng phạt, hoạt động quân sự và thời điểm khởi hành của tàu. Dữ liệu trong những tuần gần đây có thể được điều chỉnh do một số lượng đáng kể tàu chở dầu Nga cố tình che giấu hành trình. Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại khu vực Biển Đen, nơi các tàu chở dầu có thể mất ít nhất một tuần mới xuất hiện trở lại trên các hệ thống theo dõi tự động sau khi hoàn tất quá trình tải hàng tại cảng Novorossiysk.

Giá trị tổng thể trung bình từ nguồn cung dầu của Nga trong giai đoạn 4 tuần tính đến ngày 22/11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, đạt 2,27 tỷ USD mỗi tuần. Nguyên nhân là do giá dầu Urals giảm 8 USD/thùng và giá dầu thô ESPO giảm 5 USD/thùng, trong khi khối lượng xuất khẩu chỉ giảm nhẹ so với giai đoạn trước đó.

Xét theo tuần, giá trị xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 1,94 tỷ USD trong tuần tính đến ngày 22/11, mức thấp nhất trong 11 tuần qua. Theo Bloomberg, sự sụt giảm này chủ yếu do khối lượng nguồn cung tổng thể giảm, trong khi giá của các loại dầu chủ lực từ Nga là Urals và ESPO gần như không thay đổi so với tuần trước đó.