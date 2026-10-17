Xuất khẩu của Vĩnh Hoàn sang thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh

Theo báo cáo kinh doanh của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), tháng 9/2026 công ty đạt 1.038 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ là thị trường có doanh thu lớn nhất của doanh nghiệp đạt 302 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước (YoY); đứng sau là thị trường nội địa, tăng 11% YoY, lên mức 289 tỷ đồng.

Doanh thu từ thị trường châu Âu cũng tăng mạnh, với +41% so với cùng kỳ năm 2025, lên 247 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ Trung Quốc lại giảm 82% YoY, còn 14 tỷ đồng.

Với các mặt hàng, sản phẩm chủ lực là cá tra mang về 600 tỷ đồng doanh thu cho VHC, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng có doanh thu lớn thứ hai là sản phẩm hỗn hợp khác, đạt 168 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng có doanh thu đứng sau lần lượt là sản phẩm phụ đạt 157 tỷ đồng, giảm 3% YoY; sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt 46 tỷ đồng, giảm 19% YoY.

Doanh thu từ mì và bánh tráng cũng giảm 18% YoY, còn 28 tỷ đồng; sản phẩm giá trị gia tăng giảm 15% YoY, đạt 10,4 tỷ đồng; bánh phồng tôm giảm 18% YoY, đạt 28 tỷ đồng.

Tổng hợp từ báo cáo kinh doanh hàng tháng của VHC, doanh thu của Vĩnh Hoàn đã đạt 10.229 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 14.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty, tăng lần lượt 16% và 13% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Liên quan đến kế hoạch phát triển năm 2026, Vĩnh Hoàn sẽ dành khoảng 1.520 tỷ đồng để mở rộng đầu tư. Các danh mục bao gồm cải tạo và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho công ty Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn mới tại Nhà máy thức ăn thủy sản Feed One; đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy Sa Giang…

Với mảng trái cây, VHC đã bắt đầu triển khai vùng trồng trong năm 2026 và tiếp tục thúc đẩy phát triển thêm vùng trồng song song với liên kết vùng nguyên liệu với bên ngoài.

Giá cổ phiếu VHC từ đầu năm 2026 đến nay. Nguồn: SSI

Trên sàn chứng khoán, sau đỉnh ngắn hạn vào cuối tháng 6/2026, giá cổ phiếu VHC từ đầu tháng 10 đang giao dịch quanh ngưỡng 50.000 – 52.000 đồng/cp. Kết phiên ngày 16/10, cổ phiếu VHC ở mức 50.600 đồng/cp, giảm 0,2% so với phiên trước đó.