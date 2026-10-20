Xuất khẩu cua Việt Nam tăng mạnh: Trung Quốc dẫn sóng, Mỹ bứt phá

Xuất khẩu cua tiếp tục tăng trưởng

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của mặt hàng cua, trong khi Mỹ nổi lên với tốc độ tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về thương mại và truy xuất nguồn gốc đang đặt ra không ít thách thức cho ngành cua Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cua của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 41 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 231 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cua lớn nhất của Việt Nam, đạt 146 triệu USD, tăng 37% và chiếm gần 63% tổng kim ngạch. Nếu tính cả Hồng Kông, khu vực này chiếm khoảng 64% xuất khẩu cua của Việt Nam.

Đáng chú ý, Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 250%, đạt 24 triệu USD, trở thành thị trường lớn thứ ba, chiếm 10% tổng kim ngạch. Ngược lại, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 15%, còn 53 triệu USD, nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai với tỷ trọng gần 23%.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực như Singapore tăng 89%, Đài Loan tăng 62%, Canada tăng 57% và Hồng Kông tăng 72%. Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu sang các thị trường này vẫn tương đối nhỏ.

VASEP cho biết, điểm mạnh của ngành cua Việt Nam là vị trí địa lý thuận lợi, gần các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Á, cùng khả năng cung ứng sản phẩm cua tươi sống, đông lạnh và chế biến. Đà tăng trưởng 27% trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhu cầu thị trường vẫn khá tích cực.