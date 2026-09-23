Xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tăng mạnh

8 tháng qua, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam tăng tới 124,2%. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Singapore đạt 37,6 tỷ SGD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore.

Đáng chú ý, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 17,1 tỷ SGD, tăng tới 124,2%; trong khi xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 20,5 tỷ SGD, tăng 11,8%. Singapore xuất siêu sang Việt Nam 3,3 tỷ SGD.

Riêng tháng 8, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 4,6 tỷ SGD, tăng 59%. Trong đó, Singapore xuất khẩu sang Việt Nam gần 2,6 tỷ SGD, tăng 35,6%, còn nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 2 tỷ SGD, tăng 106,3%.

Máy móc, thiết bị điện và bộ phận tiếp tục là nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu vào Singapore có giá trị lớn nhất, đạt 8,6 tỷ SGD, tăng 121,1% và chiếm 50,1% tổng giá trị Singapore nhập khẩu từ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, máy móc, thiết bị điện và bộ phận cùng nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất tiếp tục là hai nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Singapore sang Việt Nam.

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore Cao Xuân Thắng, diễn biến thương mại hai nước phù hợp với đà tăng trưởng của kinh tế Singapore.

Bộ Công Thương Singapore (MTI) nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm từ 2-4% lên 4,5-5,5%, trên cơ sở kết quả tích cực trong nửa đầu năm và triển vọng thuận lợi hơn từ làn sóng đầu tư toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Cao Xuân Thắng, đầu tư AI toàn cầu đang thúc đẩy xuất khẩu điện tử, tái xuất, máy móc chuyên dụng và thương mại khu vực. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa là thị trường tiếp nhận lượng lớn hàng điện tử, máy móc được Singapore trung chuyển, vừa ngày càng trở thành nguồn cung quan trọng cho Singapore.

Một vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý là yêu cầu khai báo hàng hóa. Ngày 10-9, Hải quan Singapore nhắc nhở thương nhân và nhà nhập khẩu bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của tờ khai đối với thủy hải sản, trái cây và rau củ, sau khi phát hiện trường hợp khai thấp hơn giá trị thực tế.

Nếu cá nhân khai báo không chính xác có thể bị phạt tới 10.000 SGD hoặc khoản tiền tương đương tổng thuế nhập khẩu và thuế GST phải nộp, tùy mức nào cao hơn, thậm chí có thể phạt tù tới 12 tháng.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng khuyến cáo doanh nghiệp tuân thủ quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Việc tuân thủ đầy đủ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ chậm thông quan và phát sinh chi phí khi xuất khẩu sang Singapore.