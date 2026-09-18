Xuất khẩu của Singapore tăng mạnh nhất 38 năm

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Số liệu do Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore, trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, công bố ngày 17/9 cho thấy xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ (NODX) của nước này tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước, gần gấp đôi mức tăng 24,1% của tháng 7.

Kết quả này vượt xa dự báo tăng 35,3% trong cuộc khảo sát với các nhà phân tích của hãng tin Reuters và 35,1% theo khảo sát của hãng tin Bloomberg. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp NODX của Singapore tăng hai chữ số, đồng thời là tháng thứ 5 liên tiếp tăng trên 20%.

Theo số liệu của Chính phủ Singapore, đây là mức tăng mạnh nhất trong 38 năm, kể từ khi NODX tăng 53,7% vào tháng 10/1988. Dữ liệu của LSEG cũng cho thấy mức tăng trong tháng 8 cao nhất kể từ khi chuỗi thống kê này bắt đầu vào tháng 11/2005.

Động lực chính đến từ lĩnh vực điện tử, khi làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn cầu thúc đẩy nhu cầu đối với con chip, máy tính và thiết bị lưu trữ dữ liệu. Enterprise Singapore nhận định xuất khẩu điện tử tiếp tục tăng vọt nhờ nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến AI.

XUẤT KHẨU HÀNG ĐIỆN TỬ TĂNG HƠN 130%

Trong tháng 8, xuất khẩu điện tử của Singapore tăng 131,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 112% của tháng 7. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm hàng này tăng trên 100%.

Trong đó, xuất khẩu thiết bị lưu trữ dữ liệu tăng mạnh nhất, tới 290,2%. Xuất khẩu máy tính cá nhân tăng 237,9%, còn mạch tích hợp tăng 90,9%.

Ông Chua Han Teng, chuyên gia kinh tế cấp cao của ngân hàng DBS Bank, cho biết nhu cầu đối với phần cứng AI vẫn rất lớn, dù nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) có dấu hiệu bị hạn chế bởi năng lực sản xuất của các nhà máy. Theo ông, nhu cầu còn được thúc đẩy bởi khoản đầu tư lớn của các tập đoàn công nghệ vận hành trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn vào hạ tầng AI.

Xét theo thị trường, NODX của Singapore tăng tại 9 trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Mỹ dẫn đầu với mức tăng 91% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là Hàn Quốc với 87,1% và Trung Quốc với 70,3%. Xuất khẩu sang Đài Loan tăng 58,5%, còn sang Malaysia tăng 39,3%, chủ yếu nhờ nhu cầu của ngành chip.

Riêng xuất khẩu hàng điện tử sang Mỹ tăng 342,4%, mạnh nhất trong 10 thị trường NODX hàng đầu của Singapore. Xuất khẩu hàng điện tử sang Trung Quốc tăng 86,7%, cao hơn mức 58,5% của tháng 7.

“Việc Trung Quốc tăng đầu tư cho hạ tầng hiện đại đang kéo nhu cầu chip bán dẫn đi lên”, chuyên gia kinh tế Chua Hak Bin của ngân hàng Maybank nhận định với tờ Strait Times.

Xuất khẩu điện tử sang Ấn Độ và Indonesia cũng tăng gấp hơn hai lần so với tháng trước. Theo ông Jester Koh, chuyên gia kinh tế của ngân hàng UOB, mức tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn khi các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI.

Đà tăng của xuất khẩu cũng thúc đẩy hoạt động thương mại nói chung. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Singapore trong tháng 8 tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 38,3% trong tháng 7.

Tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 123 tỷ USD, gồm 66,4 tỷ USD xuất khẩu và 56,6 tỷ USD nhập khẩu.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, NODX của Singapore tăng 22,4%. Trước đà tăng mạnh, vào tháng trước, Enterprise Singapore đã nâng dự báo tăng trưởng NODX cả năm từ 3-5% lên 14-16%.

Trong quý 2, kinh tế Singapore tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này cũng nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 từ 2-4% lên 4,5-5,5%.

ĐÀ TĂNG KHÓ KÉO DÀI

Dù AI được đánh giá sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu Singapore, các chuyên gia cảnh báo tốc độ tăng hiện nay khó duy trì lâu dài.

Enterprise Singapore cho biết kết quả tháng 8 được hỗ trợ một phần bởi nền so sánh thấp. Tháng 8/2025, NODX chỉ đạt 13,3 tỷ SGD, thấp nhất trong cả năm.

Bà Selena Ling, chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Giám đốc nghiên cứu của OCBC Bank, nhận định mức tăng 46,2% có thể khiến sức mạnh thực sự của hoạt động xuất khẩu được đánh giá cao hơn. Bên cạnh nền so sánh thấp, làn sóng AI chỉ bắt đầu tăng tốc từ cuối năm 2025. Vì vậy, mức tăng trên 46% khó có thể kéo dài.

“NODX có thể vẫn tăng trong nửa cuối năm 2026, nhưng tốc độ sẽ chậm lại do nền so sánh của năm trước cao hơn. Dù vậy, nhu cầu vẫn được đánh giá là tích cực và tăng trưởng xuất khẩu có thể tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong quá khứ”, bà Ling nhận định với trang CNA.

Giá chip nhớ, nhu cầu đối với công nghệ đóng gói chip tiên tiến và đơn đặt hàng máy chủ AI sẽ là những chỉ báo quan trọng đối với triển vọng xuất khẩu Singapore. Nhu cầu còn phụ thuộc vào quy mô đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn, chi tiêu của các chính phủ cho hạ tầng AI và đầu tư vào điện toán đám mây trong những tháng tới.

Theo các nhà phân tích, nếu làn sóng AI chuyển từ xây dựng trung tâm dữ liệu và sản xuất chất bán dẫn sang ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và thương mại hóa, Singapore có thể tiếp tục hưởng lợi. Tác động tích cực khi đó có thể mở rộng từ xuất khẩu điện tử sang hoạt động của các trụ sở khu vực, dịch vụ tài chính, phần mềm doanh nghiệp và dịch vụ chuyên môn liên quan đến AI.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Căng thẳng Mỹ - Trung có thể dẫn đến các hạn chế công nghệ và thuế quan, qua đó làm suy yếu đầu tư liên quan đến AI. Nguy cơ kinh tế Mỹ giảm tốc hoặc suy thoái cũng gia tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày 16/9.

Theo ông Chua của ngân hàng DBS Bank, mức thuế 12,5% mà Mỹ áp dụng từ cuối tháng 7 đối với một số hàng hóa Singapore đến nay chỉ tác động hạn chế đến NODX sang Mỹ do có nhiều trường hợp được miễn trừ. Biện pháp này liên quan đến cáo buộc của Washington về việc Singapore vi phạm các quy định đối với lao động cưỡng bức.

Dù vậy, các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 về những hành vi thương mại bị cho là không công bằng vẫn có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu Singapore trong thời gian tới.