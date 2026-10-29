Xuất khẩu của Quảng Ninh sang Indonesia tăng gần 3 lần sau 5 năm

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Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Indonesia 2026 (Meet Indonesia 2026) diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 28 đến 31/10, số liệu hợp tác giữa Quảng Ninh với Indonesia được ban tổ chức công bố cho thấy xuất nhập khẩu là lĩnh vực có bước tiến rõ nhất, bên cạnh đầu tư và du lịch.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ninh sang Indonesia tăng đều qua từng năm, từ 22,5 triệu USD năm 2020 lên 63 triệu USD năm 2025, tức gấp gần 3 lần. Kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia cũng tăng từ 37 triệu USD năm 2020 lên 72 triệu USD năm 2025. Tính chung cả giai đoạn 2020 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt hơn 600 triệu USD.

Riêng trong 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh xuất khẩu 56,8 triệu USD hàng hóa sang Indonesia, đồng thời nhập khẩu 70 triệu USD hàng hóa từ quốc gia này. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều trong 10 tháng đạt 126,8 triệu USD, gần bằng con số của cả năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Quảng Ninh sang Indonesia gồm than cục, bạt nhựa, vải cotton, linh kiện thiết bị máy móc. Ở chiều ngược lại, các mặt hàng địa phương nhập khẩu từ Indonesia chủ yếu là sáp thực vật, dầu cọ, phế liệu nhựa và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Về đầu tư, hiện Indonesia có một dự án tại Quảng Ninh là Nhà máy Xi măng Thăng Long của Tập đoàn PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, với tổng vốn đầu tư 352,66 triệu USD. Con số này cho thấy dư địa thu hút đầu tư từ Indonesia còn lớn - đây cũng là lý do Quảng Ninh đặt trọng tâm mời gọi doanh nghiệp Indonesia vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và các khu kinh tế tại Meet Indonesia 2026.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia diễn ra chiều ngày 29/10, nằm trong khuôn khổ chương trình Meet Indonesia 2026. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ở lĩnh vực du lịch, giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh đón 40.870 lượt khách Indonesia; riêng 6 tháng đầu năm 2026, số lượt khách Indonesia lưu trú tại địa phương đạt 7.739 lượt. Quảng Ninh và tỉnh Yogyakarta của Indonesia cùng là thành viên Liên đoàn Du lịch Đông Á (EATOF) - một kênh kết nối sẵn có để hai bên thúc đẩy trao đổi khách trong thời gian tới.

Hợp tác giữa Quảng Ninh và Indonesia diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Indonesia được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2025, hai nước hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 18 tỷ USD vào năm 2028.