Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng kỷ lục

Một góc phố của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Nguồn: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC), tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Hong Kong trong 8 tháng tính từ đầu năm đạt gần 4.755 tỷ HKD (khoảng 606 tỷ USD), tăng 42,5% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều với dự báo trước đó.

Trên cơ sở đó, HKTDC ngày 28/9 đã tổ chức họp báo công bố mục tiêu tăng trưởng mới cho ngành xuất khẩu trong cả năm 2026. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu năm nay của Hong Kong dự báo sẽ tăng từ 42-47%, gấp đôi so với mức 20% được đưa ra vào cuối tháng 6 vừa qua và cao hơn nhiều lần so với mức 8-9% đặt ra vào cuối năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bàng Minh (Bruce Pang), Giám đốc Nghiên cứu của HKTDC cho rằng, hoạt động xuất khẩu của Hong Kong được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua chủ yếu do nhu cầu của thế giới đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của Hong Kong tăng nhanh.

Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường đối với chất bán dẫn, linh kiện máy tính, thiết bị viễn thông và các sản phẩm điện tử tiên tiến khác cao hơn kỳ vọng cũng góp phần tạo thêm động lực cho xuất khẩu của Hong Kong tăng trưởng.

Đáng chú ý, sản phẩm điện tử tiếp tục tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Hong Kong khi chiếm tỷ trọng khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng của năm nay và tăng 52,8% so với cùng kỳ. Trên phương diện khác, Trung Quốc đại lục, ASEAN và Mỹ vẫn vững vàng ở các vị trí đầu bảng trong danh sách những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hong Kong.

Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 trên thế giới của Hong Kong. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng tính từ đầu năm đạt khoảng 69,7 tỷ USD, tăng 64,6% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong đạt 42,5 tỷ USD, tăng 71,4% so với cùng kỳ với một số nhóm hàng chính như thực phẩm, hàng tiêu dùng, nguyên liệu và hàng bán thành phẩm.