Ô tô và container chờ xuất khẩu tại cảng Pyeongtaek, Hàn Quốc - Ảnh: Nikkei Asia

Ngày thứ Năm (19/11), dựa trên dữ liệu sơ bộ, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này từ đầu năm đến nay đã vượt 1 nghìn tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức này, trong bối cảnh nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đẩy doanh số chip và nhiều mặt hàng công nghệ lên mức kỷ lục.

Theo hãng tin Bloomberg, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tư đạt cột mốc này, sau Đức, Mỹ và Trung Quốc. Cả ba quốc gia trên đều đạt mốc này vào năm 2006 hoặc 2007. Thành tích của Hàn Quốc đến chỉ một năm sau khi tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm lần đầu vượt 700 tỷ USD.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc nhận định cột mốc trên “có ý nghĩa hơn” vì đạt được trong giai đoạn thương mại toàn cầu bị phân mảnh, khi tranh chấp thương mại Mỹ - Trung leo thang và chủ nghĩa bảo hộ lan rộng.

Bên cạnh đó, bộ này coi mốc kỷ lục mới là bước tiến lớn trên hành trình Hàn Quốc vươn lên từ cảnh nghèo đói sau Chiến tranh Triều Tiên đầu thập niên 1950 để trở thành cường quốc công nghệ và văn hóa như hiện nay. Khi xuất khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 1977, các sản phẩm chủ lực của Hàn Quốc là cá, gỗ và hàng dệt - những mặt hàng công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đăng bài trên mạng xã hội X, đánh giá cột mốc xuất khẩu mới là thành quả tích lũy của nhiều thế hệ đã lao động để xây dựng nền kinh tế đất nước.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, xuất khẩu chip bán dẫn là yếu tố chính tạo nên kết quả kỷ lục trên. Con chip và máy tính là hai nhóm hàng dẫn dắt đà tăng xuất khẩu năm nay, nhờ làn sóng đầu tư tăng mạnh của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Hàn Quốc là quê hương của hai công ty chế tạo chip lớn Samsung Electronics và SK Hynix, cả hai đều có các cơ sở sản xuất quy mô lớn ngay trong nước.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ước tính chi tiêu đầu tư của 9 tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới sẽ tăng gần gấp đôi, lên 957 tỷ USD trong năm 2026 so với năm ngoái. Xu hướng gia tăng đầu tư nay đã đẩy giá chip nhớ đi lên. Bên cạnh đó, nhu cầu về thiết bị và vật liệu phục vụ các trung tâm dữ liệu AI cũng thúc đẩy xuất khẩu máy tính, thép, kim loại màu và sản phẩm điện tử của Hàn Quốc.

Ngoài nhóm hàng công nghệ, các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như ô tô và sản phẩm dầu mỏ cũng ghi nhận kết quả tích cực. Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ, tàu biển và màn hình duy trì sức chống chịu, bất chấp những gián đoạn từ xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, các nhóm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thực phẩm, nông sản và dược phẩm tăng đều, trong đó mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm đạt doanh số kỷ lục.

Theo các nhà phân tích, đà tăng trưởng vượt trội trong ngành chip đã làm thay đổi triển vọng kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp và nguồn thu của chính phủ.

Đà xuất khẩu đã góp phần đưa kinh tế nước này tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng. Trong quý 3, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hàn Quốc tăng 1% so với quý trước, vượt dự báo của các nhà phân tích.

Về phía chính phủ, Tổng thống Lee cam kết tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới. Ông cho rằng mỹ phẩm (K-beauty) và thực phẩm (K-food) là các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng thêm.

Theo phân tích công bố hôm thứ Tư (18/11) của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), viện nghiên cứu được chính phủ tài trợ, đà tăng của xuất khẩu có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài. KDI dự báo xuất khẩu năm 2027 của Hàn Quốc tăng 8,1%, sau mức tăng 10,3% của năm nay. Viện này cũng dự báo GDP của Hàn Quốc năm tới tăng 3,9%, cao hơn so với mức 3,8% của năm 2026.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu riêng, KDI lưu ý rằng đà tăng của ngành công nghệ cho đến nay chưa giúp thu nhập của người lao động Hàn Quốc tăng ấn tượng. Trong nửa đầu năm nay, tăng trưởng tiền lương thực tế bình quân của toàn bộ người lao động nước này chỉ đạt 0,3%.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở khu vực hộ gia đình. Tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc bất ngờ giảm, cho thấy lợi ích từ đà tăng của ngành chip chưa lan tỏa rộng rãi đến người dân.

Bên cạnh đó, theo Bloomberg, việc xuất khẩu vượt 1 nghìn tỷ USD cũng cho thấy Hàn Quốc ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư công nghệ toàn cầu. Điều này diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về tính bền vững của các khoản chi khổng lồ cho hạ tầng AI ngày càng gia tăng.

Tuần tới, Hàn Quốc sẽ có hai thông tin kinh tế được giới quan sát theo dõi sát sao. Nước này sẽ công bố số liệu thương mại sơ bộ của 20 ngày đầu tháng 11 vào thứ Hai (23/11). Sau đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm (26/11), cùng với dự báo kinh tế cập nhật và định hướng lãi suất trong 6 tháng tới.