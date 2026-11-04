Xuất khẩu công nghệ cao chiếm hơn 55% tổng kim ngạch

Toàn cảnh buổi họp báo.

Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Theo Bộ KHCN, từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026, Việt Nam ghi nhận 2.500 công bố quốc tế theo cơ sở dữ liệu Scopus. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu duy trì ở mức cao, đạt khoảng 55,23%.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã thành lập 276 hội đồng đánh giá, xét chọn tài trợ; tổ chức họp xét duyệt hơn 1.400 nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu cấp quốc gia 14 nhiệm vụ và công nhận kết quả 15 nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 184/QĐ-TTg.

Tính đến ngày 19/10/2026, Bộ KHCN đã thẩm định toàn bộ 29 đề xuất nhiệm vụ đợt 1, trong đó 17 nhiệm vụ được các bộ, ngành phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất 2.319,6 tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa, ngoài ngân sách chiếm 34,5%.

Bộ cũng tiếp nhận, xử lý 53 đề xuất mới từ 44 tổ chức, viện, trường và doanh nghiệp; đồng thời rà soát 135 đề xuất bài toán lớn từ 32/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đổi mới sáng tạo, theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025, đứng thứ 3 ASEAN. Chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng hai bậc, lên vị trí thứ 35.

Ngày 4/10/2026, Bộ KHCN công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Năm địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Cùng với đó, Bộ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035; cấp 5 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng đạt 1.274,48 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cả nước lên 991 doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ đã rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia, trong đó ghi nhận 37 nền tảng đã vận hành chính thức. Bộ hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung và triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng AI hỗ trợ công vụ tại 24/24 bộ, cơ quan trung ương và 34/34 địa phương, với hơn 539.000 tài khoản được cấp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực khi hoàn thành tái cấu trúc 56/56 thủ tục hành chính cấp bộ nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu số. Trong kỳ, Bộ giải quyết 22.262 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn đạt 99,96%.

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo.

Công nghiệp công nghệ số và hạ tầng viễn thông tăng trưởng mạnh

Về hạ tầng viễn thông, Bộ KH&CN đã tổ chức đấu giá thành công 3 khối băng tần 900 MHz với tổng giá trị gần 3.233 tỷ đồng; cấp phép mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam; bàn giao 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh tới 13 tỉnh vùng lõm sóng.

Đến nay, cả nước có 28 triệu thuê bao 5G. Số lượng tên miền “.vn” đạt hơn 714.000, tăng 6,1%. Sản lượng bưu chính ước đạt 457 triệu bưu gửi, doanh thu đạt 9.640 tỷ đồng, cùng tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Bộ đã xử lý 21.567 đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cấp 9.415 văn bằng bảo hộ, trong đó có 812 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích. Đồng thời, Bộ ký kết Chương trình phối hợp liên ngành về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030.

Đối với tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Bộ ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035; phê duyệt 821 mẫu phương tiện đo, kiểm tra 145 lô xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu, bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; đề xuất gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Viên về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân; cấp 94 giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Bộ cũng hỗ trợ các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ, hạt nhân.

Trong tháng 11/2026, Bộ KHCN xác định tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Bộ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, giải trình để trình biểu quyết thông qua 3 luật gồm Luật Bưu chính sửa đổi, Luật Đo lường sửa đổi và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; đồng thời hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị và dự thảo nghị định, thông tư theo tiến độ.

Đối với công nghệ chiến lược, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn tổ chức chủ trì, giao kinh phí và ký hợp đồng triển khai 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược do Bộ trực tiếp quản lý. Bộ cũng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ 2 chương trình KHCN cấp quốc gia đặc biệt đồng thời khẩn trương xây dựng cơ chế phát triển các bài toán công nghệ chiến lược còn lại.

Trong thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày về chuyển đổi số, Bộ tiếp tục đôn đốc xóa các điểm lõm sóng viễn thông, đồng bộ hóa và công bố dữ liệu mở; hoàn thành kiểm thử 5 quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trước ngày 30/11/2026, nâng cao cấp độ an toàn thông tin hệ thống.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo quốc gia; hoàn thiện cơ chế tài chính quỹ và đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phối hợp hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027.