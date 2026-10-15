Xuất khẩu chip Trung Quốc tăng vọt 136% trong tháng 9

Theo số liệu hải quan công bố ngày 14/10, Trung Quốc xuất khẩu 32,7 tỷ đơn vị IC trong tháng 9, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu tăng mạnh hơn nhiều, đạt 44,95 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng của giá chip trong bối cảnh thị trường chip nhớ khan hiếm.

Mức tăng trưởng giá trị xuất khẩu trong tháng 9 cao hơn đáng kể so với mức tăng 108% được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Tính chung 3 quý đầu năm, nước này xuất khẩu 275,2 tỷ đơn vị IC, với tổng trị giá gần 302 tỷ USD.

Các container hàng hóa tại một cảng ở Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc), vào ngày 28 tháng 9 năm 2026. Ảnh: AFP.

Đà tăng của xuất khẩu chip vượt xa mức tăng trưởng chung của thương mại hàng hóa của Trung Quốc. Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 447,18 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy đầu tư toàn cầu vào năng lực tính toán, kéo theo nhu cầu gia tăng đối với chip và các linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị công nghệ. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ càng tạo áp lực lên giá bán, góp phần đẩy giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh dù lượng hàng xuất đi chỉ tăng nhẹ.

Dữ liệu cũng cho thấy các nhà sản xuất chip Trung Quốc vẫn giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, dù nước này còn gặp hạn chế trong sản xuất những loại chip tiên tiến nhất do khó tiếp cận thiết bị chế tạo bán dẫn hiện đại.

“Đà phát triển bùng nổ của AI đã thúc đẩy đầu tư toàn cầu vào năng lực tính toán, qua đó làm tăng nhu cầu đối với thiết bị đầu cuối và các sản phẩm trung gian phục vụ sản xuất”, ông Wang Jun, người phát ngôn kiêm Thứ trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết tại cuộc họp báo ngày 14/10.

Theo ông Wang, việc vận hành các trung tâm tính toán quy mô lớn cũng làm gia tăng nhu cầu điện trên toàn cầu, kéo theo xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến ngành điện của Trung Quốc, từ thiết bị phát điện, truyền tải đến lưu trữ năng lượng.

Không chỉ chip, nhiều mặt hàng phần cứng khác của Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể trong 9 tháng đầu năm. Theo ông Wang, xuất khẩu linh kiện máy tính tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu linh kiện lưu trữ tăng gấp 1,3 lần và thiết bị xử lý dữ liệu, bao gồm máy chủ, tăng 7,2%.

Các sản phẩm ứng dụng AI như kính thông minh và robot do Trung Quốc sản xuất cũng đang mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Ông Wang cho rằng những sản phẩm này góp phần mở rộng phạm vi ứng dụng AI trên toàn cầu, song không công bố số liệu xuất khẩu cụ thể.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu trong nước đối với linh kiện bán dẫn nhập khẩu cũng tăng mạnh khi Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng số và AI. Trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu chip nhớ của nước này tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái, còn nhập khẩu IC tăng 56,6%, theo số liệu hải quan.

Diễn biến này cho thấy Trung Quốc vừa hưởng lợi từ nhu cầu bán dẫn toàn cầu tăng cao, vừa tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung chip và linh kiện từ bên ngoài để phục vụ ngành công nghệ trong nước.