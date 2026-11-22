Ngành chè cần nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng chế biến sâu để duy trì tăng trưởng bền vững. Ảnh: Chu Khôi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 10/2026, xuất khẩu chè ước đạt 15,6 nghìn tấn, trị giá 29,7 triệu USD, tăng lần lượt 19,3% về lượng và 30,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.929 USD/tấn, tăng 9,3%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 105,3 nghìn tấn chè, thu về 197,4 triệu USD, giảm 4,6% về khối lượng nhưng tăng 4,3% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.874,3 USD/tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

GIẢM MẠNH TẠI PAKISTAN, TĂNG TRƯỞNG TẠI NGA VÀ HOA KỲ

Diễn biến trái chiều giữa khối lượng và kim ngạch cho thấy giá bán bình quân đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh sự cải thiện toàn diện về năng lực cạnh tranh của ngành chè, khi lượng xuất khẩu vẫn suy giảm và đầu ra còn phụ thuộc đáng kể vào một số thị trường truyền thống.

Pakistan, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc là ba thị trường tiêu thụ chè lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 20%, 12,8% và 8,9%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang các thị trường này đang diễn biến phân hóa.

Dù tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu chè lớn nhất, Pakistan lại ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Trong 10 tháng năm 2026, lượng chè xuất sang quốc gia này đạt 23,6 nghìn tấn, trị giá 47,1 triệu USD, giảm tương ứng 39,5% về lượng và 37,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm sâu tại thị trường chủ lực đã tạo sức ép lên kết quả chung, đồng thời bộc lộ rủi ro khi đầu ra tập trung vào một số đối tác lớn.

Tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), xuất khẩu chè đạt 11,5 nghìn tấn, trị giá 23,9 triệu USD, giảm 2,1% về lượng nhưng tăng 9,8% về giá trị. Trong khi đó, lượng xuất sang Trung Quốc đạt 9,7 nghìn tấn, trị giá 16,8 triệu USD, giảm lần lượt 18,2% về lượng và 3,2% về giá trị.

Ngược lại, Nga và Hoa Kỳ lại là hai điểm sáng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu chè sang Nga đạt 5,9 nghìn tấn, tăng 32,4% về lượng và 23,9% về giá trị. Tại Hoa Kỳ, lượng chè xuất khẩu đạt 5,7 nghìn tấn, tăng 20,7% về lượng và bứt phá tới 43,4% về giá trị.

Thực tế này cho thấy doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống. Bên cạnh việc giữ vững các thị trường hiện có, Hoa Kỳ, Nga, Ả Rập Xê Út và Philippines là những điểm đến tiềm năng cần tiếp tục khai thác.

CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ DƯ ĐỊA NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Một vấn đề đáng chú ý là khoảng cách giữa giá chè xuất khẩu của Việt Nam và giá nhập khẩu tại một số thị trường. Trong 9 tháng năm 2026, giá nhập khẩu chè bình quân của Trung Quốc đạt 3.279 USD/tấn, tăng 10,4%, trong khi giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong 10 tháng đạt khoảng 1.874 USD/tấn. Dù số liệu được đối chiếu trên hai khoảng thời gian khác nhau và cơ cấu sản phẩm có thể không đồng nhất, chênh lệch này vẫn cho thấy dư địa nâng cao giá trị còn rất lớn.

Trong 9 tháng, Việt Nam là nhà cung cấp chè lớn nhất cho Trung Quốc xét về trị giá, với lượng xuất đạt 8,8 nghìn tấn, thu về 14,9 triệu USD, chiếm 12,2% thị phần nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc đang giảm, cho thấy lợi thế nguồn cung chưa đủ bảo đảm tăng trưởng nếu sản phẩm không bắt kịp nhu cầu tiêu dùng.

Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất lớn cũng có nhiều biến động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sri Lanka đạt sản lượng chè 192,62 nghìn tấn, giảm 3,3%; lượng xuất khẩu đạt 189,4 nghìn tấn, giảm 4,5%.

Tại Ấn Độ, cơ quan chức năng đề xuất điều chỉnh giới hạn dư lượng tối đa đối với một số hoạt chất trong chè; trong đó, mức đề xuất cho Acetamiprid là 20 ppm và Imidacloprid là 50 ppm. Quốc gia này đồng thời cải cách hệ thống, mở rộng các sàn đấu giá công khai nhằm tăng tính cạnh tranh và kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người mua.

Những thay đổi trên cho thấy tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh thương mại. Các thị trường nhập khẩu ngày càng chú trọng hơn đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng nguyên liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong khi đó, sản xuất chè trong nước vẫn còn hạn chế do vùng nguyên liệu phân tán, quy mô hộ trồng nhỏ lẻ và quy trình canh tác thiếu đồng bộ. Việc thiếu liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ gây khó khăn cho khâu kiểm soát chất lượng, nhất là khi phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác biệt của từng thị trường nhập khẩu.

Để khắc phục, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với người trồng chè nhằm kiểm soát vật tư đầu vào, hướng dẫn quy trình canh tác an toàn, lập nhật ký sản xuất và kiểm nghiệm định kỳ. Việc truy xuất nguồn gốc cần được triển khai xuyên suốt từ vùng trồng đến chế biến, đóng gói và phân phối.

Cùng với đó, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là hướng đi cần ưu tiên. Thay vì phụ thuộc vào chè nguyên liệu và sản phẩm sơ chế, doanh nghiệp cần nâng tỷ trọng chè chế biến, đóng gói, phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao và đạt chứng nhận chất lượng phù hợp với từng thị trường.

Kết quả xuất khẩu 10 tháng năm 2026 cho thấy chè Việt Nam đang cải thiện rõ rệt giá trị thu về trên mỗi đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu suy giảm cùng biến động tại các thị trường lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa đầu ra, nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng chế biến sâu để duy trì tăng trưởng bền vững.