Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), giá xuất khẩu cao su bình quân trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 2.063 USD/tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt bằng giá cao hơn góp phần hạn chế mức giảm kim ngạch trong bối cảnh sản lượng xuất khẩu suy giảm.

Kết quả này cho thấy diễn biến trái chiều của ngành cao su: giá bán cải thiện nhưng lượng hàng xuất khẩu vẫn chưa phục hồi tương ứng.