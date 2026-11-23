Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 232 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng có giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu cá tra đạt 1,9 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, theo VASEP, ngành hàng chỉ còn cách mục tiêu 2 tỷ USD khoảng 36 triệu USD.

Trong 10 tháng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 545 triệu USD trong 10 tháng, tăng 23% so với cùng kỳ và chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu. Tính cả Hồng Kông, kim ngạch 10 tháng đạt 571 triệu USD, tăng 21%.

Tuy nhiên, diễn biến trong riêng tháng 10 lại cho thấy tình hình xuất khẩu tại thị trường này có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 10 đạt 64 triệu USD, giảm 9%. Theo đó, mức độ tăng lũy kế thu hẹp từ 28% sau 9 tháng xuống còn 23% sau 10 tháng.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam tiến gần đến mốc 2 tỷ USD sau 10 tháng năm 2026 (Ảnh: Phương Anh).

Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn thứ hai nhưng cũng ghi nhận kết quả kém tích cực. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ đạt 249 triệu USD, giảm 13% và chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu.

Riêng tháng 10, xuất khẩu sang thị trường này đạt 25 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Đây là tháng giảm thứ sáu liên tiếp kể từ tháng 5.

Một trong những áp lực đối với doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ đến từ các biện pháp phòng vệ thương mại. Ngày 12/8/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21) đối với sản phẩm cá tra, cá basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1/8/2023 đến 31/7/2024.

Mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát đều tăng so với kết quả sơ bộ công bố hồi tháng 2/2026. Cụ thể, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chịu mức thuế 1 USD/kg, tăng từ 0,29 USD/kg và CTCP Thủy sản NTSF chịu mức 0,38 USD/kg, tăng từ 0,07 USD/kg. Đối với doanh nghiệp Việt Nam chưa được xác định đủ điều kiện hưởng mức riêng vẫn phải chịu mức toàn quốc 2,39 USD/kg.

Áp lực thuế tiếp tục gia tăng khi vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục công bố kết quả sơ bộ rà soát hành chính lần thứ 22 (POR22), áp dụng với giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến 31/7/2025. CTCP Nam Việt bị xác định biên độ bán phá giá sơ bộ 2,61 USD/kg, trong khi Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chịu mức 0,89 USD/kg.

Đối với 6 doanh nghiệp không thuộc diện kiểm tra riêng lẻ nhưng đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng, DOC đưa ra biên độ bán phá giá sơ bộ 1,28 USD/kg. Nhóm này gồm CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex), Công ty Thủy sản Cỏ May, Thủy sản Hùng Vương, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (I.D.I), Thủy sản Minh Tâm và Thủy sản NTSF.

Như vậy, nếu so với kết quả cuối cùng tại POR21, biên độ bán phá giá sơ bộ tại POR22 của Nam Việt tăng từ 0,84 USD/kg lên 2,61 USD/kg. Mức áp dụng với NTSF tăng từ 0,38 USD/kg lên 1,28 USD/kg, tăng 237% và Caseamex tăng từ 0,84 USD/kg lên 1,28 USD/kg, tăng 52%.

Dù đối mặt với sức ép thuế quan, thị trường Hoa Kỳ vẫn được đánh giá còn dư địa đối với cá tra Việt Nam nhờ xu hướng tiêu dùng cá thịt trắng. Theo dự báo của VASEP hồi đầu năm, nhu cầu nhóm thực phẩm này tại Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi xu hướng gia tăng tiêu thụ protein và quan tâm đến chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nguồn cung cá tuyết được dự báo suy giảm do hạn ngạch khai thác bị siết chặt, giá mặt hàng này có nguy cơ tăng cao. Điều này có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang những loại cá thịt trắng thay thế có giá cạnh tranh hơn như cá minh thái, cá tra và cá rô phi. Xu hướng này mở ra cơ hội cho cá tra Việt Nam tại Hoa Kỳ và châu Âu trong năm 2026.