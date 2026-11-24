Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, kim ngạch đạt 232 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ đầu năm.

Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu cá tra lũy kế chỉ còn cách mốc 2 tỷ USD khoảng 36 triệu USD. Đây là cơ sở để ngành cá tra kỳ vọng đạt mục tiêu này trong những tháng cuối năm.

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Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 545 triệu USD trong 10 tháng, tăng 23% so với cùng kỳ và chiếm 28% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, tháng 10 ghi nhận lần đầu tiên trong năm xuất khẩu sang thị trường này giảm so với cùng kỳ, đạt 64 triệu USD, giảm 9%.

Diễn biến này khiến mức tăng trưởng lũy kế tại Trung Quốc thu hẹp từ 28% sau 9 tháng xuống còn 23% trong 10 tháng. Nếu tính cả Hồng Kông, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông đạt 571 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ.

Mỹ đứng thứ hai trong các thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam, với kim ngạch 249 triệu USD trong 10 tháng, giảm 13% và chiếm 13% tổng kim ngạch.

Riêng tháng 10, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 25 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Đây là tháng giảm thứ sáu liên tiếp của thị trường này kể từ tháng 5.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ các biện pháp thuế chống bán phá giá. Kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21), công bố ngày 12/8/2026, đã nâng mức thuế đối với một số doanh nghiệp.