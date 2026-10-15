Xuất khẩu cá tra sang Trung Đông tăng trưởng, Ả Rập Xê Út dẫn đầu với mức tăng 52%

Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Trung Đông đạt 113 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng trở nên rõ nét hơn trong những tháng gần đây, khi riêng tháng 8, xuất khẩu sang khu vực này đạt 20 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ.

Theo VASEP, những con số trên cho thấy sức mua cá tra tại Trung Đông đang dần phục hồi sau giai đoạn chững lại hồi tháng 3/2026. Tuy nhiên, mức độ phục hồi giữa các thị trường trong khu vực chưa đồng đều.

Trong đó, Ả Rập Xê Út tiếp tục là thị trường nổi bật nhất. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này đạt 37 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt 7 triệu USD, tăng tới 93% so với cùng kỳ.

"Với quy mô nhập khẩu lớn và tốc độ tăng trưởng vượt trội, Ả Rập Xê Út đang là động lực tăng trưởng chính của xuất khẩu cá tra Việt Nam tại Trung Đông trong năm 2026", VASEP nhận định.

Cũng theo cơ quan này, so với thời điểm tháng 3, sức mua cá tra tại khu vực đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, sự phục hồi chủ yếu được dẫn dắt bởi một số thị trường, nổi bật nhất là Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, nhiều quốc gia Trung Đông khác vẫn có tỷ trọng nhập khẩu cá tra khá nhỏ và chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt. Vì vậy, nhu cầu cá tra tại khu vực này chưa thể xem là đã phục hồi đồng loạt.