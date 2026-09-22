Xuất khẩu cá tra 8 tháng: Trung Quốc và Brazil tạo lực đẩy, Mỹ giảm mạnh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), riêng tháng 8/2026, xuất khẩu cá tra đạt 205 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 27% tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm. Riêng tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 60 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 417 triệu USD, tăng 29%.

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Mức tăng trưởng tại Trung Quốc tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung của ngành trong bối cảnh một số thị trường lớn khác chịu sức ép. Nhu cầu tại thị trường này vẫn được duy trì, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục khai thác các nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và chế biến.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong 8 tháng năm 2026 giảm gần 14% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 50%.

Từ ngày 24/2/2026, Mỹ áp dụng phụ thu nhập khẩu 10% trong thời hạn 150 ngày. Khi biện pháp này kết thúc vào ngày 24/7, hàng hóa Việt Nam tiếp tục chịu mức thuế bổ sung 12,5% theo Điều 301.

Đối với cá tra, mức thuế này được cộng thêm vào các nghĩa vụ thuế hiện hành, đáng chú ý là thuế chống bán phá giá.