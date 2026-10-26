Xuất khẩu cá rô phi tăng 47%, Brazil chiếm gần một nửa kim ngạch

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), riêng tháng 9/2026, xuất khẩu cá rô phi đạt 13 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 48 triệu USD trong 9 tháng, tăng 6.925% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD, tăng 781%.

Mỹ đứng thứ hai với kim ngạch 25 triệu USD trong 9 tháng, giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng tháng 9, xuất khẩu sang Mỹ đạt 4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ và gần gấp đôi tháng 8.

(Ảnh minh họa)

Xuất khẩu cá rô phi sang Ả Rập Xê Út đạt 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng 50%. Riêng tháng 9, kim ngạch đạt 3 triệu USD, tăng 231%. Ả Rập Xê Út chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang khối Trung Đông.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi sang khối CPTPP đạt 7 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, kim ngạch đạt 663.000 USD, tăng 53%.

Trong khối CPTPP, Nhật Bản là thị trường lớn nhất với kim ngạch 2 triệu USD trong 9 tháng, tăng 74%. Riêng tháng 9, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 166.000 USD, tăng 46% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá rô phi sang EU trong 9 tháng đạt 4 triệu USD, tăng 2%. Tuy nhiên, riêng tháng 9, kim ngạch đạt 178.000 USD, giảm 50% so với cùng kỳ.

Theo VASEP, Brazil tiếp tục tăng trưởng, cho thấy sức mua và nhu cầu tại thị trường này đang tốt. Giá trị xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh cả trong 9 tháng và riêng tháng 9, đưa thị trường này chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam.

Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng dương trong tháng 9 sau nhiều tháng giảm. VASEP cho rằng lượng hàng tồn kho tại Mỹ có thể đã giảm, khiến các nhà nhập khẩu bắt đầu nhập hàng trở lại.

Tuy nhiên, các thị trường lớn chưa thực sự ổn định. Tại Brazil, thị trường vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật; các dự luật cấm nhập khẩu hoặc đặt hạn ngạch nhập khẩu tiếp tục được bàn thảo, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà nhập khẩu. Với Mỹ, nhu cầu nhập khẩu hiện chủ yếu dựa vào lượng hàng tồn kho nên chưa thể coi đây là xu hướng bền vững.

Brazil và Mỹ hiện chiếm 71% tổng giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Vì vậy, mọi biến động tại hai thị trường này đều tác động lớn đến toàn ngành. Một số doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các thị trường khác như Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.

Theo VASEP, để mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần đa dạng hóa hơn nữa thị trường xuất khẩu, đồng thời tạo điểm khác biệt về sản phẩm, chất lượng và dịch vụ để cạnh tranh với các nguồn cung khác.