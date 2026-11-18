Xuất khẩu cà phê vượt 1,3 tỷ USD, giá bán bình quân giảm

Chiều 18/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2026 và niên vụ cà phê 2025-2026.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2026 và niên vụ cà phê 2025-2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tổng diện tích cây trồng năm 2026 ước đạt 853.356 ha, vượt kế hoạch. Sản lượng lúa đạt hơn 1,34 triệu tấn. Với khoảng 217.700 ha cà phê, sản lượng cả năm ước đạt 617.500 tấn, tăng hơn 36.600 tấn so với năm trước. Sầu riêng cũng ghi nhận mức tăng gần 98.000 tấn, đưa sản lượng lên khoảng 544.000 tấn trên diện tích 42.050 ha.

Tính riêng niên vụ cà phê 2025-2026, nông dân trong tỉnh thu hoạch hơn 580.800 tấn cà phê nhân, tăng gần 16.800 tấn so với niên vụ trước. Năng suất bình quân đạt 2,86 tấn/ha. Thời tiết thuận lợi, nhiều vườn tái canh bắt đầu cho thu hoạch, người trồng tăng đầu tư chăm sóc là những yếu tố giúp cải thiện năng suất.

Trong niên vụ này, Đắk Lắk xuất khẩu hơn 290.500 tấn cà phê, tăng 38,3% về lượng, trong khi kim ngạch tăng 12,3%, đạt hơn 1,316 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê nhân bình quân còn 4.659 USD/tấn, giảm 904 USD/tấn so với niên vụ trước. Giá thu mua trong nước cũng giảm, bình quân mỗi kilôgam cà phê nhân xô đạt 96.818 đồng, thấp hơn 18,1% so với niên vụ trước.

Cà phê nhân vẫn chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu, mang về hơn 1,112 tỷ USD, trong khi cà phê hòa tan đạt gần 204,6 triệu USD. Toàn tỉnh hiện có hơn 350 cơ sở chế biến cà phê, trong đó có 17 cơ sở chế biến cà phê hòa tan. Phần lớn cơ sở chế biến hoạt động ở quy mô vừa và nhỏ, công nghệ chưa đồng bộ.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Công ty TNHH Cà phê Ngon cho biết đã đầu tư khoảng 140 triệu USD, nâng công suất thiết kế lên 36.000 tấn cà phê hòa tan mỗi năm. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 80 quốc gia. Để mở rộng chế biến sâu, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với người trồng cà phê, khuyến khích đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật và phát triển dịch vụ logistics.

Ở khâu nguyên liệu, gần 90% diện tích cà phê của tỉnh do nông dân tự trồng, chăm sóc và quản lý. Liên kết giữa người trồng, cơ sở thu mua và doanh nghiệp chế biến còn lỏng lẻo. Tình trạng hái quả xanh vẫn xảy ra, trong khi việc sơ chế, phơi sấy và bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân thu hái quả chín, cải thiện khâu phơi sấy và bảo quản để phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản. Với những vườn cây già cỗi, kế hoạch tái canh phải tính đến nguồn giống, vốn đầu tư và khả năng cấp nước. Tỉnh tập trung nâng năng suất trên diện tích hiện có, không khuyến khích mở rộng tự phát ở vùng thiếu nước.

Lấy nguồn nước làm căn cứ bố trí diện tích gieo trồng

Vụ Đông Xuân 2026-2027, Đắk Lắk dự kiến gieo trồng 132.000 ha cây hằng năm, trong đó có 75.000 ha lúa, phấn đấu đạt 635.000 tấn lương thực có hạt. Khả năng thực hiện kế hoạch này phụ thuộc vào nguồn nước từng vùng, nhất là tại những nơi đã phải bơm chống hạn trong năm 2026.

Niên vụ cà phê 2025-2026, nông dân trong tỉnh thu hoạch hơn 580.800 tấn cà phê nhân, tăng gần 16.800 tấn so với niên vụ trước.

Ông Lê Thanh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk, cho biết toàn tỉnh có 1.208 công trình thủy lợi, tổng dung tích hồ chứa khoảng 900 triệu m³, phục vụ tưới cho hơn 206.000 ha cây trồng. Năm 2026, ở phía Đông tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam đã phải bơm chống hạn cho 3.750 ha, với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ở phía Tây, 15 công trình cũng phải triển khai chống hạn cho khoảng 908 ha.

Đến ngày 16/11, trong số 253 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, mới có 151 hồ đạt mực nước dâng bình thường. Tỷ lệ này khoảng 60%, thấp hơn mức 70% cùng kỳ các năm trước.

Theo ông Tú, với dự báo El Niño có thể duy trì cường độ mạnh, vụ đông xuân tới, khoảng 1.000-2.500 ha cây hằng năm có nguy cơ thiếu nước tưới. Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, diện tích có nguy cơ thiếu nước lên tới 68.000–100.000 ha, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Thời điểm thiếu nước gay gắt nhất dự kiến từ tháng 2 đến tháng 4/2027. Sang vụ Hè Thu, khoảng 20.000-40.000 ha cây trồng tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ông Tú đề xuất các địa phương rà soát nguồn cấp nước trước khi chốt diện tích sản xuất. Tại những vùng trồng lúa thường xuyên thiếu nước, địa phương cần điều chỉnh lịch thời vụ hoặc chuyển sang cây trồng cần ít nước hơn.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát cơ cấu cây trồng, giống và lịch thời vụ theo từng vùng. Lấy khả năng bảo đảm nguồn nước làm căn cứ bố trí diện tích; không tổ chức xuống giống tại những vùng chưa bảo đảm nước tưới. Khi chuyển đổi cây trồng, các địa phương phải tính cả nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết luận hội nghị.

Các đơn vị thủy lợi có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa công trình, nạo vét kênh mương để hạn chế thất thoát nước, bố trí lịch cấp nước phù hợp và chuẩn bị phương tiện chống hạn. Trong quá trình tích trữ, điều tiết nước, các đơn vị phải bảo đảm an toàn công trình và ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan dự báo để cập nhật tình hình nguồn nước, xác định vùng có nguy cơ thiếu nước.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương cung cấp thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ và xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh số hóa dữ liệu vùng trồng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sau khi cấp mã số vùng trồng, các đơn vị phải tiếp tục giám sát, cập nhật nhật ký sản xuất và ngăn chặn việc sử dụng mã không đúng vùng nguyên liệu.