Xuất khẩu cà phê tăng lượng, giá bình quân giảm gần 20%

Lượng xuất khẩu tăng, kim ngạch vẫn giảm

Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1.452.754 tấn cà phê, đạt trị giá 6,57 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng tăng 16,3%, nhưng kim ngạch giảm 6,9%.

Diễn biến trái chiều thể hiện rõ qua giá xuất khẩu bình quân. Trong 9 tháng năm 2025, giá bình quân đạt khoảng 5.650 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm 2026 còn 4.524 USD/tấn, giảm gần 20%.

Như vậy, lượng hàng xuất khẩu tăng thêm chưa đủ bù đắp mức giảm của giá bình quân, khiến tổng giá trị thu về đi xuống. Đây là điểm đáng chú ý khi đánh giá kết quả xuất khẩu cà phê, bởi tăng trưởng về khối lượng không đồng nghĩa với tăng trưởng tương ứng về kim ngạch.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân là chỉ tiêu tính từ tổng kim ngạch và khối lượng hàng xuất khẩu. Mức giảm của chỉ tiêu này không đồng nghĩa giá thu mua tại vườn hay thu nhập của người trồng cà phê giảm cùng tỷ lệ.

Bài toán nâng giá trị cà phê Việt Nam

Diễn biến trên đặt ra yêu cầu theo dõi sát hơn giá bán, cơ cấu sản phẩm và thị trường xuất khẩu. Bên cạnh duy trì sản lượng, nâng chất lượng, phát triển chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là những hướng đi có thể giúp gia tăng giá trị cho hạt cà phê Việt Nam.

Dù vậy, để đánh giá nguyên nhân khiến giá xuất khẩu bình quân giảm, cần xem xét thêm diễn biến giá cà phê thế giới, cơ cấu chủng loại và thị trường tiêu thụ. Chỉ khi có đủ dữ liệu mới có thể xác định mức độ tác động của từng yếu tố.

Trong những tháng cuối năm, khả năng duy trì đầu ra và cải thiện giá trị trên mỗi tấn hàng sẽ là những vấn đề đáng chú ý đối với ngành cà phê Việt Nam.

MẠNH LÊ