Xuất khẩu cà phê đạt 7,08 tỉ USD, giá bình quân giảm 20%

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), riêng tháng 10.2026, Việt Nam xuất khẩu 108.821 tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 501 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 1,56 triệu tấn, với kim ngạch 7,08 tỉ USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.527 USD/tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy, bên cạnh quy mô kim ngạch xuất khẩu, giá bán bình quân cũng là chỉ số đáng chú ý khi đánh giá kết quả xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2026.