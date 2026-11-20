Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và số liệu của Hải quan Việt Nam, trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 96 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 816 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, tiến trình phục hồi không diễn ra đồng đều trên trục thời gian mà trải qua nhiều biến động qua từng giai đoạn. Cụ thể, sau quãng thời gian sụt giảm liên tục từ tháng 2 đến tháng 5, hoạt động xuất khẩu đã bật tăng trở lại trong tháng 6 và tháng 7, chững lại thoáng chốc vào tháng 8 trước khi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9 và tháng 10.

Trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 96 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đã thu về khoảng 448,8 triệu USD, tương ứng mức tăng trưởng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhịp tăng tốc ấn tượng trong nửa cuối năm nay đóng vai trò là "bệ phóng" quan trọng, bù đắp trọn vẹn phần sụt giảm của nửa đầu năm và củng cố vững chắc mục tiêu tăng trưởng cả năm của toàn ngành.

Về thị trường, Hoa Kỳ giữ vững vị thế là đầu ra lớn nhất của cá ngừ Việt Nam, tập trung vào thịt cá ngừ đông lạnh. Theo số liệu được VASEP dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Hoa Kỳ đạt hơn 280 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ và chiếm gần 39% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Tuy nhiên, VASEP đánh giá thị trường Hoa Kỳ cũng đặt ra không ít thách thức khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng chặt chẽ. Điều này đòi hỏi DN phải theo sát chính sách thương mại của Hoa Kỳ, kiểm soát chi phí và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, tiêu chuẩn nhập khẩu. Đồng thời, cần mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc vào các thị trường chủ lực.

VASEP nhận định đà phục hồi của ngành cá ngừ đang đối mặt với không ít thách thức. Thị trường thế giới tiếp tục phân hóa, nhu cầu phục hồi chậm trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tạo sức ép lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra với các DN xuất khẩu là vừa phải duy trì đà tăng trưởng đơn hàng và vừa phải kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất trong những tháng cuối năm.