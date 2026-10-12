Xuất khẩu cá ngừ sang EU tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang EU đạt 14 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp xuất khẩu sang thị trường này giảm so với cùng kỳ, sau khi tăng 25% trong tháng 1. Tuy nhiên, mức giảm không đồng đều giữa các tháng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ sang EU đạt 118 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sự suy yếu không chỉ đến từ một vài đơn hàng hoặc thời điểm giao hàng, mà phản ánh những khó khăn kéo dài trong hoạt động bán hàng sang EU. Với doanh nghiệp, điều đáng quan tâm lúc này không chỉ là mức giảm kim ngạch, mà còn là khả năng duy trì đơn hàng và vị trí trong chuỗi cung ứng của các nhà nhập khẩu.

Trong khi đó, số liệu 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các nguồn cung cá ngừ cho EU. Nhập khẩu từ các nước nội khối như Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức tăng, trong khi nhập khẩu từ Ecuador, Philippines, Indonesia và Việt Nam đều giảm.

Diễn biến này cho thấy cơ cấu nguồn cung cá ngừ tại EU đang có sự dịch chuyển. Đồng thời, tiến trình đàm phán FTA giữa EU và Philippines là yếu tố cần theo dõi do có thể làm thay đổi tương quan ưu đãi thương mại giữa các nhà cung cấp trong thời gian tới.