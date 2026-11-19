Theo số liệu của Hải quan Việt Nam được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn lại, tháng 10/2026, xuất khẩu cá ngừ nước ta đạt 96 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là tháng có mức kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm nay, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp.

Xuất khẩu cá ngừ tăng trưởng tích cực trong 5 tháng liên tiếp (Ảnh minh họa).

Lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt hơn 816 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo VASEP, hoạt động xuất khẩu loại cá này đã có sự chuyển biến rõ rệt giữa hai giai đoạn. Sau khi liên tục suy giảm từ tháng 2 đến tháng 5, kim ngạch bắt đầu phục hồi trong tháng 6 và tháng 7, chững lại vào tháng 8 trước khi tiếp tục tăng trong tháng 9 và tháng 10.

Riêng giai đoạn tháng 6-10/2026, xuất khẩu cá ngừ đạt khoảng 448,8 triệu USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sự cải thiện trong nửa cuối năm đã góp phần bù đắp mức sụt giảm của những tháng đầu năm.

Về thị trường, Hoa Kỳ giữ vững vị thế là đầu ra lớn nhất của cá ngừ Việt Nam, tập trung vào thịt và loin cá ngừ đông lạnh. Theo số liệu được VASEP dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Hoa Kỳ đạt hơn 280 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ và chiếm gần 39% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Tuy nhiên, VASEP đánh giá thị trường Hoa Kỳ cũng đặt ra không ít thách thức khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng chặt chẽ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải theo sát chính sách thương mại của Hoa Kỳ, kiểm soát chi phí và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, tiêu chuẩn nhập khẩu. Đồng thời, cần mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc vào các thị trường chủ lực.

Với dư địa cuối năm, VASEP nhận định đà phục hồi của ngành cá ngừ đang đối mặt với không ít thách thức. Thị trường thế giới tiếp tục phân hóa, nhu cầu phục hồi chậm trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tạo sức ép lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra với các doanh nghiệp xuất khẩu là vừa phải duy trì đà tăng trưởng đơn hàng và vừa phải kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất trong những tháng cuối năm.