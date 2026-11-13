Xuất khẩu bưởi đặc sản Bằng Luân sang thị trường Vương quốc Anh

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo xã Bằng Luân, đông đảo người dân và du khách, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Song Toàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp trọng điểm gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm và kinh tế tuần hoàn. Quan điểm xuyên suốt là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, lấy người dân làm trung tâm, hợp tác xã và doanh nghiệp làm động lực, chính quyền giữ vai trò định hướng, hỗ trợ và tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa chủ trương trên, UBND xã Bằng Luân đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ triển khai mô hình “Sản xuất bưởi Bằng Luân theo hướng xuất khẩu”, từ tháng 12-2025 đến tháng 11-2026, quy mô 5ha tại 6 thôn, với 27 hộ dân đăng ký tham gia.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng đối với chủ trương đưa bưởi đặc sản Bằng Luân sang thị trường quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Song Toàn, kết quả bước đầu, Hợp tác xã bưởi Bằng Luân đã ký hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu bưởi sang Vương quốc Anh. Đây là dấu mốc đáng tự hào, bởi quả bưởi từ những vườn cây thân thuộc của quê hương đã có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Việc ký hợp đồng xuất khẩu là niềm vui, nhưng duy trì chất lượng, thực hiện đúng cam kết và xây dựng được thị trường ổn định mới là thước đo thành công thực sự. Lô hàng xuất khẩu sang Vương quốc Anh hôm nay vừa là thành quả bước đầu, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền, hợp tác xã, doanh nghiệp và mỗi hộ trồng bưởi trong việc giữ gìn uy tín, chất lượng sản phẩm quê hương.

Đồng chí Nguyễn Song Toàn nhấn mạnh, hiện nay toàn xã Bằng Luân có khoảng 780ha bưởi, trên 700ha đã cho sản phẩm, sản lượng ước tính đạt trên 10 nghìn tấn mỗi năm. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, giá cả và thị trường tiêu thụ chưa ổn định, việc áp dụng quy trình kỹ thuật và liên kết tiêu thụ chưa đồng đều. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì diện tích, sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo thu nhập ổn định hơn cho người dân. Thời gian tới, UBND xã Bằng Luân sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, tập trung mở rộng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc; từng bước nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2030 hình thành 300ha bưởi đặc sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 50ha đạt GlobalGAB.

Đồng chí Nguyễn Song Toàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Luân phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệt liệt chúc mừng ngành nông nghiệp tỉnh nhà, đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Bằng Luân. Đồng chí nhấn mạnh, sau thời gian cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và bà con nông dân, chúng ta đã có kết quả bước đầu tốt đẹp. Người dân trồng bưởi phần nào xóa đi những hoài nghi, xóa bỏ tâm lý chán nản trước đây và họ biết rằng trái bưởi sẽ tiếp tục cho trái ngọt khi có sự gắn bó và đầu tư khoa học. Những trái bưởi Bằng Luân đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, mẫu mã đẹp nhất, bảo đảm đầy đủ các quy định khắt khe về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đã chính thức lên đường xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Điều đó cho thấy, giống bưởi Bằng Luân không chỉ là cây trồng mang lại giá trị kinh tế mà còn có giá trị lịch sử, văn hóa và niềm tự hào của người dân địa phương với thương hiệu đã có, đây chính là lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt mà không nơi nào có được.

Để đưa cây bưởi thực sự trở thành cây làm giàu bền vững cho người dân, đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tiếp tục cùng với UBND xã Bằng Luân sớm có kế hoạch triển khai cho vụ tiếp theo, bảo đảm tuân thủ đúng các khâu ngày từ thời điểm sau thu hoạch; huy động, bảo đảm tuân thủ đúng các khâu ngay từ thời điểm sau thu hoạch; huy động, đề xuất tỉnh bố trí nguồn lực để hỗ trợ triển khai mở rộng trong năm 2027. Tiếp tục quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và nhật ký sản xuất để bảo đảm minh bạch cho từng trái bưởi khi xuất khẩu.

Nghi thức cắt băng đánh dấu sự kiện xuất khẩu bưởi đặc sản Bằng Luân sang thị trường Vương quốc Anh.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu bưởi Bằng Luân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đề nghị địa phương chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Cần đặc biệt coi trọng công tác bảo tồn, phục tráng và phát huy giá trị nguồn gen quý bản địa của giống bưởi Bằng Luân; thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ hệ thống cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đã được công nhận; đề xuất cơ chế hỗ trợ bảo tồn nguồn gen quý, bảo tồn vườn cây lâu năm, tuyệt đối không để tình trạng đốn tỉa cây để ghép chuyển đổi sang giống khác. Cùng củng cố chuỗi liên kế giá trị, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã để tổ chức sản xuất đồng bộ, kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra và là cầu nối tin cậy giữa các hộ nông dân với doanh nghiệp.